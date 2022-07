This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate

Serena Williams y Novak Djokovic fueron incluidos en la lista oficial de participantes para el Abierto de Estados Unidos que se publicó el miércoles. Ello no significa que disputarán el torneo.

En el caso de Djokovic, el serbio podría quedar al margen de momento por no estár vacunado contra el COVID-19.

Las listas para los cuadros de individuales es una formalidad e incluye a tenistas que son elegibles por su ranking en la ATP y WTA. Williams aparece en la lista debido a un ranking especial ya que ha estado fuera de actividad mucho tiempo por una lesión. Recién el mes pasado disputó su primer partido del año y perdió en la primera ronda de Wimbledon ante la francesa Harmony Tan.

Tras la derrota, le preguntaron si volvería a jugar. Williams, de 40 años, dijo que no estaba segura. A una pregunta directa sobre el US Open, en donde ha ganado seis de sus 23 títulos de Grand Slam individuales, Williams respondió: “Definitivamente hay una gran motivación para mejorar y jugar en casa”.

El año pasado se perdió el torneo de cancha dura en Nueva York por una lesión en la pierna que sufrió en Wimbledon. Williams ha alcanzado las semifinales en sus últimas 11 apariciones en Flushing Meadows.

Djokovic, de 35 años, no disputó el Abierto de Australia en enero después de que lo deportaron debido a su estatus de vacunación. Insiste que no se vacunará contra el COVID-19 para disputar los torneos.

Estados Unidos no permite que visitantes que no son ciudadanos ingresen al país sin estar vacunados. Por este motivo Djokovic quedó fuera de torneos importantes como Indian Wells y Miami al inicio de temporada y no podrá participar en el Masters de Cincinnati el próximo mes o el US Open, que inicia el 29 de agosto.

Anexo a la lista de jugadores, la Asociación de Tenis de Estados Unidos recordó: “El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno con respecto al ingreso al país para personas que no son ciudadanos estadounidenses y que no están vacunadas”.

Djokovic disputó el Abierto de Francia y perdió en los cuartos de final ante el eventual campeón Rafael Nadal. En Wimbledon ganó su 21mo título de Grand Slam.

Nadal encbeza la tabla histórica con 22 campeonatos de Grand Slam.

Tras la victoria en Wimbledon, al superar al australiano Nick Kyrgios en la final, Djokovic dijo que le “encantaría” estar en el US Open, pero reitero que "no tengo planeado vacunarme”.