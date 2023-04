Un grupo encabezado por Josh Harris y Mitchell Rales y en el que figura Magic Johnson llegó a un principio de acuerdo para comprar los Commanders de Washington a Dan Snyder, su dueño durante años, por 6.000 millones de dólares, dijo una persona enterada de la situación.

La persona habló el jueves con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el convenio no se ha oficializado. Otra fuente dijo que el acuerdo no se envía aún a la NFL para su aprobación.