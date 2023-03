CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Los Panthers tienen prisa.

Carolina realizó un canje de selecciones en el draft, a fin de hacerse de la primera general, cedida por los Bears de Nueva York, a cambio de la novena y 61ra que tenían los Panthers para este 2023, una de primera ronda para 2024, una de segunda para 2025 y el receptor estelar D.J. Moore, dijeron el viernes dos personas relacionadas con el acuerdo.

Las fuentes hablaron con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque el trueque no se ha anunciado. Ello ocurriría el miércoles, cuando comienza el periodo de contratación de agentes libres en la NFL.

La transacción permite que los Panthers adquieran a un potencial quarterback de franquicia. Durante años han querido contar con un jugador así, aunque no está claro por quién se decantarían.

Los Bears están comprometidos con Justin Fields, un mariscal de campo que les inspiró tanta confianza como para sacrificar su primera selección.

Carolina elegiría entre Bryce Young, de Alabama; CJ Stroud, de Ohio State; Will Levis, de Kentucky, o Anthony Richardson, de Florida. Los Panthers contemplan la posibilidad de tener tres mariscales de campo, dijo una de las fuentes.

Los Panthers difícilmente habrían obtenido pronto al quarterback que querían si se hubieran quedado con la novena selección.

“Uno tiene que ir por el jugador que quiere, y uno lo sabe”, dijo el gerente general Scott Fitterer, la semana pasada, durante el evento de cazatalentos “Combine”, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un canje de selecciones para hacerse de un quarterback.

“Si tienes convicción por alguien, vas y lo obtienes. Es así de simple. Si no sabes y vas a dar todos estos recursos para ascender y obtenerlo, harás daño a tu equipo en el largo plazo. Más vale que aciertes y que tengas convicción si vas hacia arriba. Cuando lo haces, tienes que estar totalmente decidido”.

Carolina ha buscado estabilidad en el puesto de mariscal de campo desde que David Tepper compró el equipo en 2018.

Ha probado con varios titulares, incluidos Baker Mayfield, Sam Darnold y Teddy Bridgewater. Incluso trajo de vuelta a Cam Newton para una segunda estadía.

Pero ninguna de esas opciones ha funcionado, y Carolina no avanza a los playoffs desde 2017.

Es la primera vez que los Panthers han tenido la primera selección del draft desde 2011, cuando reclutaron a Newton, quien fue el Jugador Más Valioso de la liga en 2015, cuando condujo al equipo a la segunda aparición de su historia en el Super Bowl.

Los Panthers se negaron a presentar una oferta sobre el agente libre Derek Carr y prefirieron seleccionar en el draft. Carr llegó a un acuerdo por cuatro años y 150 millones de dólares con los Saints de Nueva Orleáns, rivales de división de los Panthers.

Al parecer, Carolina no quiso invertir tanto en un veterano.