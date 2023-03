Jets dejarán en libertad a Braxton Berríos

Los Jets de Nueva York dejarán en libertad al receptor y regresador de patadas Braxton Berríos, una medida que responde a mantenerse dentro del tope salarial, de acuerdo con una persona con conocimiento de la decisión.

Berríos, ‘All-Pro’ como regresador de patadas en 2021, iba a descontar 8,2 millones de dólares del tope salarial y ambas partes no pudieron llegar a un acuerdo para reestructurar su contrato. La persona habló el jueves con The Associated Press en condición de anonimato debido a que el movimiento será oficial hasta el inicio del nuevo año en la NFL, el próximo miércoles.