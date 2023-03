LONDRES (AP) — Gary Lineker, excapitán de la selección inglesa, no presentará el programa de resumen del fútbol en la BBC en tanto que ambas partes no lleguen a un acuerdo sobre el uso de redes sociales, indicó el viernes la televisora.

Mediante una publicación en Twitter, Lineker criticó las nuevas políticas del gobierno británico en materia de asilo y comparó el lenguaje de los legisladores sobre los inmigrantes con el que utilizaron los nazis en Alemania.

La BBC consideró que la publicación de Lineker en redes sociales viola las reglas de la televisora. Ha sostenido conversaciones con Lineker sobre su participación en el programa “Match of the Day” que se transmite los sábados por la noche y que muestra los goles y las mejores jugadas de los partidos del día en la Liga Premier.

“La BBC ha decidido que él no presentará ‘Match of the Day’ hasta que lleguemos a una postura clara y acordada sobre el uso de redes sociales”, indicó la cadena, “

“Nunca dijimos que Gary no debe dar su opinión o que no puede tener una opinión sobre un tema que le importa, pero le hemos dicho que no debe tomar partido en un asunto político o una controversia política”.

Lineker no ha hecho un comentario oficial al respecto.

Alan Shearer e Ian Wright, otros exjugadores ingleses que trabajan como comentaristas en “Match of the Day”, indicaron que Twitter que tampoco aparecerán este fin de semana en el programa.

Wright indicó en sus redes sociales que tomó la decisión como una muestra de “solidaridad con Lineker”.

Legisladores conservadores del Reino Unido están pidiendo a la BBC que sancione a Lineker, quien es ahora un comentarista destacado y la estrella mejor pagada de la cadena, por describir el plan del gobierno para detener y deportar a los inmigrantes que llegan en botes como “una política inconmensurablemente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no es muy diferente al utilizado por Alemania en la década de 1930”.

El gobierno conservador consideró la comparación de Lineker haciendo alusión a los nazis resultaba inapropiada e inaceptable, y algunos legisladores creen que debería ser despedido.

Lineker, de 62 años, es una luminaria en Gran Bretaña, un talentoso jugador que se transformó en un ingenioso comentarista. Fue el máximo anotador en el Mundial de México 1986, firmando el único gol inglés en la derrota por 2-1 ante Argentina en los cuartos de final. Anotó 48 tantos en 80 partidos con Inglaterra.