Minnesota 3, New Jersey 2

Minnesota won shootout 2-0

First Period_1, Minnesota, Eriksson Ek 20 (Zuccarello, Addison), 5:52 (pp).

Second Period_2, New Jersey, Tatar 11 (Palat, Hamilton), 2:45. 3, New Jersey, Tatar 12 (Boqvist, Severson), 6:04.

Third Period_4, Minnesota, Hartman 6 (Dumba, Brodin), 5:25.

Overtime_None.

Shootout_Minnesota 2 (Zuccarello G, Kaprizov NG, Gaudreau G), New Jersey 0 (Tatar NG, Bratt NG).

Shots on Goal_New Jersey 8-9-9-3_29. Minnesota 7-8-7-2_24.

Power-play opportunities_New Jersey 0 of 2; Minnesota 1 of 3.

Goalies_New Jersey, Vanecek 22-5-3 (24 shots-22 saves). Minnesota, Gustavsson 12-8-1 (29-27).

A_19,065 (18,064). T_2:42.

Referees_Pierre Lambert, Justin St. Pierre. Linesmen_Ryan Galloway, James Tobias.