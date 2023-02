First Period_1, N.Y. Islanders, Bolduc 1 (Nelson, Mayfield), 7:59. 2, N.Y. Islanders, Holmstrom 3 (Pageau), 18:29. Penalties_None.

Second Period_3, N.Y. Islanders, Parise 14 (Pageau, Pelech), 3:38. 4, N.Y. Islanders, Horvat 32 (Barzal), 5:08. Penalties_N.Y. Islanders bench, served by Barzal (Too Many Men on the Ice), 15:10.

Third Period_None. Penalties_Oleksiak, SEA (Cross Checking), 16:40.

Shots on Goal_Seattle 8-13-10_31. N.Y. Islanders 9-11-7_27.

Power-play opportunities_Seattle 0 of 1; N.Y. Islanders 0 of 1.

Goalies_Seattle, Jones 23-8-3 (27 shots-23 saves). N.Y. Islanders, Sorokin 17-16-4 (31-31).

A_17,255 (17,113). T_2:23.

Referees_Mitch Dunning, Chris Rooney. Linesmen_Tyson Baker, Jonny Murray.