N.Y. Yankees 2, Minnesota 0

DP_Minnesota 1, New York 1. LOB_Minnesota 2, New York 7. HR_LeMahieu (2). SB_Volpe (7).

IP H R ER BB SO

Minnesota P.López L,1-1 6 7 2 2 1 7 Jax 1 0 0 0 0 2 Pagán 1 0 0 0 1 1

New York Cole W,4-0 9 2 0 0 1 10

HBP_P.López (Rizzo). WP_P.López.

Umpires_Home, James Hoye; First, D.J. Reyburn; Second, John Libka; Third, Nate Tomlinson.

T_2:07. A_39,342 (47,309).