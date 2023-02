First Period_1, Pittsburgh, Malkin 20 (Rakell, Letang), 3:33 (pp). 2, New Jersey, Mercer 13 (Hischier, Tatar), 4:53.

Second Period_3, New Jersey, Hamilton 16 (Hughes, Hischier), 3:47 (pp). 4, New Jersey, Hischier 22 (Sharangovich), 8:25 (sh).

Third Period_5, New Jersey, Bratt 22 (Sharangovich, Hughes), 8:39. 6, Pittsburgh, Malkin 21 (Petry), 14:43. 7, New Jersey, Hischier 23 (Mercer), 17:56 (en).

Shots on Goal_New Jersey 12-16-15_43. Pittsburgh 13-9-9_31.

Power-play opportunities_New Jersey 1 of 3; Pittsburgh 1 of 5.

Goalies_New Jersey, Vanecek 24-5-3 (31 shots-29 saves). Pittsburgh, Tokarski 1-2-0 (42-38).

A_18,427 (18,387). T_2:26.

Referees_Chris Schlenker, Kelly Sutherland. Linesmen_Steve Barton, Tommy Hughes.