Nuevas reglas generan reacciones encontradas en fanáticos

WEST PALM BEACH, Florida EE.UU (AP) — Los Marlins de Miami necesitaron apenas de 2 horas y 19 minutos para derrotar por 4-3 a los Astros de Houston en un juego de pretemporada disputado el lunes. El encuentro transcurrió tan rápido que Ryan Murphy, un fanático de toda la vida de Houston se quedó un largo rato en el estadio después de la conclusión.

“Soy un fanático del béisbol”, enfatizó Murphy, quien lucía indumentaria de los Astros campeones de la Serie Mundial en 2022. “Así, no me molesta si me quedo aquí cuatro horas o dos”.