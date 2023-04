Los Ravens de Baltimore le dieron una actualización muy necesaria a su cuerpo de wide receivers al acordar un contrato con Odell Beckham Jr.

Beckham llegó a un acuerdo por un año por un contrato que podría alcanzar los 18 millones de dólares, incluidos 15 millones garantizados, dijo una persona con conocimiento del acuerdo a The Associated Press. La persona habló en condición de anonimato debido a que el contrato no ha sido firmado oficialmente.