GINEBRA (AP) — Prepárense para ver menos penales señalados por manos en la próxima edición de la Liga de Campeones.

Después de un encuentro de técnicos de renombre, entre ellos Zinedine Zidane y Jürgen Klinsmann, para analizar las reglas del juego, la UEFA dijo el martes que su Consejo del Fútbol acordó un nuevo criterio arbitral para sus competiciones.

“El Consejo recomienda que la UEFA aclare que no debe señalarse infracción de mano a un jugador si el balón es previamente desviado de su propio cuerpo y, en particular, cuando el balón no se dirige hacia la portería”, indicó el ente rector del fútbol en un comunicado.

Los técnicos también coincidieron que “no todas las jugadas de mano conlleven automáticamente una amonestación después de cada disparo a puerta, como prevén las directrices actuales”, añadió la UEFA. Los árbitros sí deberán mostrar tarjetas amarillas a los jugadores que simulen lesiones o que han sido víctimas de una falta.

La UEFA puede indicar parámetros específicos a los árbitros en sus torneos, pero no puede modificar las reglas del juego.

Ese es un proceso que recae en la FIFA mediante el International Board (IFAB), que se reúne anualmente. IFAB convoca a representantes de la FIFA y las cuatro federaciones británicas, con lo que la influencia de la UEFA se ve limitada.

El Consejo del Fútbol se reunió por primera vez el lunes en Nyon, tres semanas después que el presidente Aleksander Ceferin prometió su creación y a la vez revisar el criterio sobre las manos en el área que ha confundido a jugadores y aficionados.

Los técnicos instaron a la UEFA para que le pida a la IFAB modificar la Regla 12 sobre faltas o mala conducta para reducir la cantidad de tarjetas rojas por manos. El Consejo “considera que los jugadores sólo deben ser expulsados si tocan deliberada e intencionadamente el balón con la mano o el brazo”.

El Consejo revive lo que fue un foro anual de entrenadores que se realizaba cada septiembre cuando la UEFA era presidida por Michel Platini.

El nuevo grupo tiene como líder a Zvonimir Boban, el exastro croata y del AC Milan. Boban trabajó previamente con la FIFA y ahora se desempeña como asesor de Ceferin.

"La regla de las manos, por ejemplo, siempre será discutida, pero podemos hacerla más coherente y acorde con la verdadera naturaleza del juego”, dijo Boban.

Al encuentro del lunes también acudieron los seleccionadores Gareth Southgate (Inglaterra), Ronald Koeman (Holanda) y Roberto Martínez (Portugal), así como Philipp Lahm, el excapitán de Alemania. Lahm supervisa el comité organizador del Campeonato Europeo de 2024.