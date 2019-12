Brooklyn 122, Atlanta 112

FG FT Reb ATLANTA Min M-A M-A O-T A PF PTS Hunter 38:18 5-12 2-2 0-5 2 3 14 Reddish 26:42 2-9 0-0 0-2 0 3 4 Fernando 16:49 0-4 1-2 2-6 1 3 1 Huerter 35:50 3-13 2-2 1-6 6 3 9 Young 40:21 14-30 16-19 1-8 6 1 47 Len 25:55 10-16 0-0 5-14 0 5 23 Bembry 21:09 3-10 2-2 3-4 0 1 9 Parker 14:59 2-6 0-0 2-4 1 2 5 Crabbe 11:52 0-2 0-0 0-2 1 0 0 Carter 8:02 0-3 0-0 0-1 0 1 0 Totals 240:00 39-105 23-27 14-52 17 22 112

Percentages: FG .371, FT .852.

3-Point Goals: 11-48, .229 (Len 3-4, Young 3-12, Hunter 2-6, Parker 1-3, Bembry 1-5, Huerter 1-8, Crabbe 0-1, Carter 0-2, Fernando 0-2, Reddish 0-5).

Team Rebounds: 5. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 5 (Len 2, Bembry, Fernando, Huerter).

Turnovers: 10 (Young 5, Huerter 2, Parker 2, Reddish).

Steals: 7 (Reddish 3, Fernando, Huerter, Hunter, Young).

Technical Fouls: Reddish, 7:37 second

FG FT Reb BROOKLYN Min M-A M-A O-T A PF PTS Harris 37:09 6-15 3-6 1-5 3 2 18 Prince 30:18 4-13 2-2 1-10 2 3 12 Allen 21:50 3-6 0-2 3-8 1 2 6 Dinwiddie 33:51 13-27 11-12 1-6 6 5 39 Temple 39:48 10-19 1-2 2-6 3 2 25 Jordan 25:30 5-10 2-4 3-20 6 1 12 Chandler 21:09 2-6 0-0 1-5 1 1 4 Luwawu-Cabarrot 19:12 0-1 0-0 0-0 1 2 0 Kurucs 11:10 3-3 0-0 0-1 0 0 6 Totals 240:00 46-100 19-28 12-61 23 18 122

Percentages: FG .460, FT .679.

3-Point Goals: 11-30, .367 (Temple 4-9, Harris 3-8, Prince 2-4, Dinwiddie 2-6, Allen 0-1, Chandler 0-2).

Team Rebounds: 15. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 4 (Allen, Harris, Jordan, Temple).

Turnovers: 15 (Chandler 3, Dinwiddie 3, Jordan 3, Harris 2, Luwawu-Cabarrot 2, Prince, Temple).

Steals: 8 (Allen 2, Harris 2, Chandler, Dinwiddie, Jordan, Temple).

Technical Fouls: Jordan, 6:15 second; coach Kenny Atkinson, 7:55 third; Dinwiddie, 7:37 third

Atlanta 34 39 25 14 — 112 Brooklyn 34 26 25 37 — 122

A_16,496 (17,732).