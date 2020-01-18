NO. 9 FLORIDA ST. 83, MIAMI 79, OT
|FG
|FT
|Reb
|FLORIDA ST.
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Forrest
|39
|4-9
|4-4
|2-3
|5
|1
|12
|Vassell
|37
|9-16
|3-4
|3-11
|5
|1
|23
|Osborne
|31
|2-4
|2-3
|1-5
|0
|3
|6
|Polite
|31
|4-9
|0-0
|2-5
|3
|1
|10
|M.Walker
|23
|6-15
|3-3
|0-0
|2
|3
|19
|Williams
|17
|0-4
|2-2
|0-2
|1
|3
|2
|Gray
|14
|1-2
|0-0
|1-3
|0
|4
|2
|Evans
|12
|1-4
|1-2
|1-1
|4
|2
|4
|Wilkes
|11
|1-4
|0-0
|0-1
|1
|1
|3
|Olejniczak
|9
|1-2
|0-0
|0-0
|0
|0
|2
|Jack
|1
|0-0
|0-0
|0-0
|0
|1
|0
|Totals
|225
|29-69
|15-18
|10-31
|21
|20
|83
Percentages: FG .420, FT .833.
3-Point Goals: 10-28, .357 (M.Walker 4-9, Vassell 2-5, Polite 2-6, Evans 1-2, Wilkes 1-3, Osborne 0-1, Williams 0-2).
Team Rebounds: 5. Team Turnovers: 1.
Blocked Shots: 10 (Williams 4, Vassell 2, Forrest, M.Walker, Olejniczak, Osborne).
Turnovers: 15 (Vassell 4, Forrest 3, Gray 2, Polite 2, Williams 2, Jack, M.Walker).
Steals: 15 (Polite 5, Vassell 3, Forrest 2, Gray 2, M.Walker, Osborne, Williams).
Technical Fouls: None.
|FG
|FT
|Reb
|MIAMI
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Lykes
|42
|9-18
|0-3
|0-0
|2
|1
|24
|Waardenburg
|41
|3-9
|1-2
|3-11
|1
|4
|7
|Vasiljevic
|40
|6-11
|3-3
|0-3
|1
|1
|19
|McGusty
|36
|6-10
|3-5
|0-1
|6
|2
|15
|Beverly
|26
|3-7
|1-2
|1-3
|3
|4
|8
|Miller
|25
|2-4
|0-0
|3-8
|0
|4
|4
|A.Walker
|13
|0-3
|2-2
|2-3
|0
|2
|2
|Wong
|2
|0-0
|0-0
|0-2
|0
|0
|0
|Totals
|225
|29-62
|10-17
|9-31
|14
|18
|79
Percentages: FG .468, FT .588.
3-Point Goals: 11-24, .458 (Lykes 6-10, Vasiljevic 4-6, Beverly 1-2, A.Walker 0-2, McGusty 0-2, Waardenburg 0-2).
Team Rebounds: 10. Team Turnovers: 3.
Blocked Shots: 4 (Lykes 2, A.Walker, Waardenburg).
Turnovers: 21 (Lykes 6, Beverly 5, McGusty 4, Vasiljevic 2, Wong 2, A.Walker, Miller).
Steals: 7 (Beverly 2, Vasiljevic 2, Lykes, McGusty, Waardenburg).
Technical Fouls: None.
|Florida St.
|31
|38
|14
|—
|83
|Miami
|30
|39
|10
|—
|79
A_6,212 (8,000).