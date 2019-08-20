THROUGH AUGUST 18

BATTING
G AB R H BA
Yelich, MIL 110 421 87 141 .335
McNeil, NYM 105 397 67 132 .332
Blackmon, COL 105 450 93 147 .327
Reynolds, PIT 100 350 65 114 .326
Marte, ARI 118 475 82 152 .320
Rendon, WAS 109 415 88 132 .318
Bellinger, LAD 121 438 98 139 .317
Freeman, ATL 125 482 96 146 .303
Dahl, COL 100 374 67 113 .302
Arenado, COL 122 464 80 140 .302
HOME RUNS
Bellinger, LAD 42
Yelich, MIL 41
Alonso, NYM 40
Acuña Jr., ATL 35
Suárez, CIN 34
Renfroe, SD 31
Muncy, LAD 31
Bell, PIT 31
Freeman, ATL 31
Moustakas, MIL 30
Arenado, COL 30
RUNS BATTED IN
Bell, PIT 98
Freeman, ATL 98
Escobar, ARI 98
Rendon, WAS 97
Bellinger, LAD 97
Alonso, NYM 95
Arenado, COL 94
Harper, PHI 90
Yelich, MIL 89
Muncy, LAD 85
Acuña Jr., ATL 85
STOLEN BASES
Acuña Jr., ATL 29
Dyson, ARI 26
Turner, WAS 26
Yelich, MIL 24
Marte, PIT 22
Robles, WAS 19
Margot, SD 17
Story, COL 17
Tatis Jr., SD 16
Wong, STL 16
SLUGGING PERCENTAGE
Yelich, MIL .698
Bellinger, LAD .671
Rendon, WAS .605
Alonso, NYM .604
Blackmon, COL .604
Bell, PIT .585
Story, COL .572
Marte, ARI .568
Freeman, ATL .562
Arenado, COL .556
ON-BASE PERCENTAGE
Yelich, MIL .424
Bellinger, LAD .415
McNeil, NYM .400
Reynolds, PIT .399
Soto, WAS .398
Rendon, WAS .397
Freeman, ATL .396
Rizzo, CHC .395
Bryant, CHC .389
Donaldson, ATL .383
RUNS SCORED
Acuña Jr., ATL 104
Bellinger, LAD 98
Freeman, ATL 96
Blackmon, COL 93
Story, COL 90
Bryant, CHC 89
Rendon, WAS 88
Yelich, MIL 87
Bell, PIT 84
Marte, PIT 84
HITS
Marte, ARI 152
Acuña Jr., ATL 151
Albies, ATL 148
Blackmon, COL 147
Freeman, ATL 146
Yelich, MIL 141
Arenado, COL 140
Bellinger, LAD 139
Báez, CHC 139
Hosmer, SD 139
BASES ON BALLS
Hoskins, PHI 92
Harper, PHI 84
Soto, WAS 77
Donaldson, ATL 75
Bellinger, LAD 73
Grandal, MIL 73
Muncy, LAD 72
Freeman, ATL 71
Belt, SF 70
Conforto, NYM 64
DOUBLES
Bell, PIT 36
Báez, CHC 34
Albies, ATL 33
Blackmon, COL 33
Anderson, MIA 32
Bryant, CHC 32
Rendon, WAS 32
Seager, LAD 32
Story, COL 32
McNeil, NYM 31
Pillar, SF 31
TRIPLES
Escobar, ARI 9
Marte, ARI 8
Albies, ATL 7
Blackmon, COL 7
Eaton, WAS 7
Rosario, NYM 7
Tatis Jr., SD 6
Dahl, COL 5
Ervin, CIN 5
Marte, PIT 5
Story, COL 5
Tapia, COL 5
TOTAL BASES
Bellinger, LAD 294
Yelich, MIL 294
Acuña Jr., ATL 274
Blackmon, COL 272
Freeman, ATL 271
Alonso, NYM 270
Marte, ARI 270
Báez, CHC 265
Bell, PIT 259
Arenado, COL 258
Escobar, ARI 258
EARNED RUN AVERAGE
Ryu, LAD 1.64
Soroka, ATL 2.41
Scherzer, WAS 2.41
deGrom, NYM 2.61
Kershaw, LAD 2.63
Gray, CIN 2.99
Castillo, CIN 3.10
Buehler, LAD 3.31
Corbin, WAS 3.34
Hendricks, CHC 3.37
WON-LOST
Strasburg, WAS 15-5
Fried, ATL 14-4
Kershaw, LAD 12-2
Ryu, LAD 12-3
Márquez, COL 12-5
Nola, PHI 11-3
Woodruff, MIL 11-3
Castillo, CIN 11-5
Hudson, STL 11-6
Quintana, CHC 11-7
GAMES PITCHED
Claudio, MIL 66
Kolarek, LAD 61
Stammen, SD 60
Chafin, ARI 59
Lorenzen, CIN 58
Suero, WAS 57
Báez, LAD 56
Shaw, COL 56
8 tied 55
SAVES
Yates, SD 35
Smith, SF 29
Doolittle, WAS 28
Jansen, LAD 26
Díaz, NYM 25
Hader, MIL 25
Iglesias, CIN 24
Vázquez, PIT 22
Neris, PHI 21
Jackson, ATL 18
INNINGS PITCHED
Bauer, CIN 179.2
Márquez, COL 168.0
Bumgarner, SF 164.2
Strasburg, WAS 158.0
deGrom, NYM 155.0
Nola, PHI 154.1
Syndergaard, NYM 154.0
Corbin, WAS 153.2
Leake, ARI 153.1
Gray, COL 150.0
STRIKEOUTS
deGrom, NYM 194
Scherzer, WAS 189
Ray, ARI 187
Strasburg, WAS 185
Corbin, WAS 180
Castillo, CIN 175
Nola, PHI 173
Márquez, COL 171
Darvish, CHC 168
Buehler, LAD 166
COMPLETE GAMES
Buehler, LAD 2
Eflin, PHI 2
12 tied 1
SHUTOUTS
Alcantara, MIA 1
Bauer, CIN 1
Corbin, WAS 1
Eflin, PHI 1
Hendricks, CHC 1
Leake, ARI 1
Matz, NYM 1
Mikolas, STL 1
Márquez, COL 1
Ryu, LAD 1
Syndergaard, NYM 1