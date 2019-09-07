THROUGH SEPTEMBER 5

BATTING
G AB R H BA
Rendon, WAS 125 477 105 161 .338
Reynolds, PIT 117 424 77 141 .333
Marte, ARI 132 528 92 173 .328
McNeil, NYM 115 438 71 142 .324
Yelich, MIL 125 477 96 154 .323
Blackmon, COL 121 514 101 164 .319
Arenado, COL 138 525 94 164 .312
Newman, PIT 109 408 48 127 .311
Bellinger, LAD 137 490 107 151 .308
Freeman, ATL 140 540 108 162 .300
HOME RUNS
Alonso, NYM 45
Bellinger, LAD 44
Yelich, MIL 43
Suárez, CIN 41
Freeman, ATL 38
Arenado, COL 37
Acuña Jr., ATL 37
Bell, PIT 36
Schwarber, CHC 34
Donaldson, ATL 34
RUNS BATTED IN
Freeman, ATL 115
Rendon, WAS 114
Bell, PIT 112
Escobar, ARI 110
Arenado, COL 108
Alonso, NYM 105
Bellinger, LAD 104
Harper, PHI 100
Soto, WAS 98
Yelich, MIL 93
Acuña Jr., ATL 93
STOLEN BASES
Acuña Jr., ATL 34
Turner, WAS 31
Dyson, ARI 28
Yelich, MIL 26
Marte, PIT 25
Robles, WAS 24
Wong, STL 20
Margot, SD 19
Story, COL 19
Cain, MIL 16
Rosario, NYM 16
Tatis Jr., SD 16
SLUGGING PERCENTAGE
Yelich, MIL .665
Bellinger, LAD .651
Rendon, WAS .633
Alonso, NYM .593
Marte, ARI .591
Arenado, COL .583
Blackmon, COL .582
Bell, PIT .578
Soto, WAS .578
Freeman, ATL .576
ON-BASE PERCENTAGE
Yelich, MIL .418
Rendon, WAS .416
Bellinger, LAD .412
Rizzo, CHC .407
Soto, WAS .405
Reynolds, PIT .398
Freeman, ATL .392
McNeil, NYM .390
Marte, ARI .387
Donaldson, ATL .381
RUNS SCORED
Acuña Jr., ATL 113
Freeman, ATL 108
Bellinger, LAD 107
Rendon, WAS 105
Blackmon, COL 101
Story, COL 100
Bryant, CHC 97
Soto, WAS 97
Yelich, MIL 96
Marte, PIT 95
HITS
Marte, ARI 173
Arenado, COL 164
Blackmon, COL 164
Freeman, ATL 162
Acuña Jr., ATL 161
Albies, ATL 161
Rendon, WAS 161
Marte, PIT 155
Story, COL 154
Yelich, MIL 154
BASES ON BALLS
Hoskins, PHI 105
Harper, PHI 90
Grandal, MIL 89
Donaldson, ATL 88
Bellinger, LAD 86
Soto, WAS 85
Muncy, LAD 82
Freeman, ATL 76
Belt, SF 74
Yelich, MIL 73
DOUBLES
Blackmon, COL 40
Rendon, WAS 39
Seager, LAD 39
Albies, ATL 38
Báez, CHC 38
Bell, PIT 37
Pillar, SF 35
Bryant, CHC 34
Story, COL 34
6 tied 33
TRIPLES
Escobar, ARI 10
Marte, ARI 9
Albies, ATL 7
Blackmon, COL 7
Eaton, WAS 7
Rosario, NYM 7
Ervin, CIN 6
Frazier, PIT 6
Tatis Jr., SD 6
7 tied 5
TOTAL BASES
Bellinger, LAD 319
Yelich, MIL 317
Marte, ARI 312
Freeman, ATL 311
Arenado, COL 306
Alonso, NYM 302
Rendon, WAS 302
Blackmon, COL 299
Acuña Jr., ATL 295
Bell, PIT 293
EARNED RUN AVERAGE
Ryu, LAD 2.45
Soroka, ATL 2.54
Scherzer, WAS 2.60
Gray, CIN 2.75
deGrom, NYM 2.76
Kershaw, LAD 2.96
Flaherty, STL 3.14
Corbin, WAS 3.20
Castillo, CIN 3.25
Buehler, LAD 3.28
WON-LOST
Fried, ATL 16-4
Strasburg, WAS 16-6
Hudson, STL 15-6
Castillo, CIN 14-5
Kershaw, LAD 13-4
Quintana, CHC 13-8
Buehler, LAD 12-3
Nola, PHI 12-4
Márquez, COL 12-5
Ryu, LAD 12-5
GAMES PITCHED
Claudio, MIL 74
Kolarek, LAD 69
Chafin, ARI 67
Stammen, SD 67
Suero, WAS 67
Lorenzen, CIN 66
Báez, LAD 64
Ryan, CHC 64
Guerra, MIL 63
Shaw, COL 63
SAVES
Yates, SD 39
Smith, SF 31
Iglesias, CIN 29
Doolittle, WAS 28
Hader, MIL 28
Jansen, LAD 28
Díaz, NYM 25
Vázquez, PIT 24
Neris, PHI 23
Jackson, ATL 18
Martínez, STL 18
INNINGS PITCHED
Bauer, CIN 191.2
Strasburg, WAS 185.0
Bumgarner, SF 181.2
Nola, PHI 178.2
deGrom, NYM 176.0
Corbin, WAS 174.2
Márquez, COL 174.0
Leake, ARI 172.0
Syndergaard, NYM 170.0
Wheeler, NYM 166.1
STRIKEOUTS
Strasburg, WAS 222
deGrom, NYM 220
Scherzer, WAS 207
Corbin, WAS 201
Nola, PHI 200
Ray, ARI 199
Castillo, CIN 198
Buehler, LAD 190
Flaherty, STL 186
Darvish, CHC 183
COMPLETE GAMES
Buehler, LAD 2
Eflin, PHI 2
12 tied 1
SHUTOUTS
Alcantara, MIA 1
Bauer, CIN 1
Corbin, WAS 1
Eflin, PHI 1
Hendricks, CHC 1
Leake, ARI 1
Matz, NYM 1
Mikolas, STL 1
Márquez, COL 1
Ryu, LAD 1
Syndergaard, NYM 1