National League Leaders
Updated
THROUGH SEPTEMBER 18
BATTING
HOME RUNS
|
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Rendon, WAS
|137
|518
|113
|171
|.330
|Yelich, MIL
|130
|489
|100
|161
|.329
|Marte, ARI
|144
|569
|97
|187
|.329
|Reynolds, PIT
|128
|469
|83
|150
|.320
|McNeil, NYM
|127
|484
|79
|154
|.318
|Blackmon, COL
|133
|554
|108
|176
|.318
|Newman, PIT
|120
|452
|57
|143
|.316
|Arenado, COL
|149
|564
|98
|177
|.314
|Bellinger, LAD
|148
|531
|115
|162
|.305
|Freeman, ATL
|153
|581
|112
|174
|.299
RUNS BATTED IN
|Alonso, NYM
|49
|Suárez, CIN
|48
|Bellinger, LAD
|45
|Yelich, MIL
|44
|Arenado, COL
|40
|Acuña Jr., ATL
|40
|Freeman, ATL
|38
|Schwarber, CHC
|37
|Bell, PIT
|37
|Donaldson, ATL
|37
STOLEN BASES
|Rendon, WAS
|119
|Freeman, ATL
|119
|Arenado, COL
|117
|Bell, PIT
|116
|Escobar, ARI
|115
|Alonso, NYM
|113
|Bellinger, LAD
|110
|Soto, WAS
|106
|Harper, PHI
|104
|Suárez, CIN
|102
SLUGGING PERCENTAGE
|Acuña Jr., ATL
|37
|Turner, WAS
|33
|Dyson, ARI
|30
|Yelich, MIL
|30
|Robles, WAS
|26
|Marte, PIT
|25
|Wong, STL
|24
|Story, COL
|21
|Margot, SD
|20
|Cain, MIL
|17
|Rosario, NYM
|17
ON-BASE PERCENTAGE
|Yelich, MIL
|.671
|Bellinger, LAD
|.631
|Rendon, WAS
|.622
|Marte, ARI
|.592
|Alonso, NYM
|.590
|Arenado, COL
|.589
|Suárez, CIN
|.581
|Blackmon, COL
|.576
|Bell, PIT
|.569
|Soto, WAS
|.568
RUNS SCORED
|Yelich, MIL
|.429
|Rendon, WAS
|.414
|Bellinger, LAD
|.408
|Rizzo, CHC
|.404
|Soto, WAS
|.402
|Freeman, ATL
|.395
|Marte, ARI
|.389
|McNeil, NYM
|.388
|Reynolds, PIT
|.384
|Bryant, CHC
|.383
HITS
|Acuña Jr., ATL
|123
|Bellinger, LAD
|115
|Rendon, WAS
|113
|Freeman, ATL
|112
|Blackmon, COL
|108
|Story, COL
|107
|Bryant, CHC
|106
|Soto, WAS
|104
|Yelich, MIL
|100
|Albies, ATL
|98
|Arenado, COL
|98
BASES ON BALLS
|Marte, ARI
|187
|Albies, ATL
|180
|Arenado, COL
|177
|Blackmon, COL
|176
|Freeman, ATL
|174
|Acuña Jr., ATL
|173
|Rendon, WAS
|171
|Story, COL
|167
|Rosario, NYM
|166
|Escobar, ARI
|163
DOUBLES
|Hoskins, PHI
|111
|Grandal, MIL
|100
|Donaldson, ATL
|96
|Harper, PHI
|96
|Soto, WAS
|95
|Bellinger, LAD
|92
|Freeman, ATL
|86
|Muncy, LAD
|84
|Yelich, MIL
|80
|Belt, SF
|79
TRIPLES
|Rendon, WAS
|43
|Albies, ATL
|42
|Blackmon, COL
|42
|Seager, LAD
|41
|Báez, CHC
|38
|Bell, PIT
|37
|Pillar, SF
|37
|Reynolds, PIT
|37
|Marte, ARI
|36
|Segura, PHI
|36
TOTAL BASES
|Escobar, ARI
|10
|Marte, ARI
|9
|Albies, ATL
|8
|Blackmon, COL
|7
|Eaton, WAS
|7
|Ervin, CIN
|7
|Frazier, PIT
|7
|Rosario, NYM
|7
|Marte, PIT
|6
|Tatis Jr., SD
|6
EARNED RUN AVERAGE
|Marte, ARI
|337
|Bellinger, LAD
|335
|Arenado, COL
|332
|Alonso, NYM
|328
|Yelich, MIL
|328
|Freeman, ATL
|326
|Rendon, WAS
|322
|Blackmon, COL
|319
|Acuña Jr., ATL
|318
|Suárez, CIN
|318
WON-LOST
|Ryu, LAD
|2.35
|Soroka, ATL
|2.60
|deGrom, NYM
|2.61
|Gray, CIN
|2.80
|Scherzer, WAS
|2.81
|Kershaw, LAD
|3.05
|Flaherty, STL
|3.05
|Corbin, WAS
|3.10
|Buehler, LAD
|3.15
|Castillo, CIN
|3.22
GAMES PITCHED
|Strasburg, WAS
|17-6
|Fried, ATL
|16-6
|Hudson, STL
|16-7
|Castillo, CIN
|15-6
|Kershaw, LAD
|14-5
|Buehler, LAD
|13-3
|Soroka, ATL
|13-4
|Corbin, WAS
|13-7
|Quintana, CHC
|13-8
|Wainwright, STL
|13-9
SAVES
|Claudio, MIL
|80
|Kolarek, LAD
|76
|Chafin, ARI
|73
|Stammen, SD
|73
|Suero, WAS
|72
|Lorenzen, CIN
|70
|Estévez, COL
|69
|Ryan, CHC
|69
|Báez, LAD
|68
|Guerra, MIL
|68
INNINGS PITCHED
|Yates, SD
|41
|Hader, MIL
|33
|Iglesias, CIN
|33
|Smith, SF
|33
|Jansen, LAD
|30
|Doolittle, WAS
|28
|Neris, PHI
|28
|Vázquez, PIT
|28
|Díaz, NYM
|25
|Martínez, STL
|21
STRIKEOUTS
|Bauer, CIN
|206.0
|Bumgarner, SF
|200.2
|Nola, PHI
|196.2
|Strasburg, WAS
|196.0
|Corbin, WAS
|191.2
|Leake, ARI
|191.0
|deGrom, NYM
|190.0
|Syndergaard, NYM
|185.2
|Alcantara, MIA
|184.1
|Wheeler, NYM
|180.1
COMPLETE GAMES
|deGrom, NYM
|239
|Strasburg, WAS
|235
|Scherzer, WAS
|233
|Corbin, WAS
|224
|Nola, PHI
|220
|Darvish, CHC
|217
|Ray, ARI
|215
|Castillo, CIN
|211
|Flaherty, STL
|206
|Buehler, LAD
|202
SHUTOUTS
|Alcantara, MIA
|2
|Buehler, LAD
|2
|Eflin, PHI
|2
|11 tied
|1
|Alcantara, MIA
|2
|Bauer, CIN
|1
|Corbin, WAS
|1
|Eflin, PHI
|1
|Hendricks, CHC
|1
|Leake, ARI
|1
|Matz, NYM
|1
|Mikolas, STL
|1
|Márquez, COL
|1
|Ryu, LAD
|1
|Syndergaard, NYM
|1