National League Leaders
Published
THROUGH SEPTEMBER 27
BATTING
HOME RUNS
|
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Yelich, MIL
|130
|489
|100
|161
|.329
|Marte, ARI
|144
|569
|97
|187
|.329
|Rendon, WAS
|145
|541
|116
|173
|.320
|McNeil, NYM
|133
|510
|83
|162
|.318
|Blackmon, COL
|138
|573
|112
|181
|.316
|Arenado, COL
|155
|588
|102
|185
|.315
|Reynolds, PIT
|134
|491
|83
|154
|.314
|Newman, PIT
|128
|484
|61
|150
|.310
|Bellinger, LAD
|154
|554
|120
|168
|.303
|Albies, ATL
|158
|631
|102
|188
|.298
RUNS BATTED IN
|Alonso, NYM
|52
|Suárez, CIN
|49
|Bellinger, LAD
|47
|Yelich, MIL
|44
|Arenado, COL
|41
|Acuña Jr., ATL
|41
|Freeman, ATL
|38
|Schwarber, CHC
|37
|Bell, PIT
|37
|Donaldson, ATL
|37
STOLEN BASES
|Rendon, WAS
|124
|Freeman, ATL
|121
|Alonso, NYM
|119
|Arenado, COL
|118
|Escobar, ARI
|118
|Bell, PIT
|116
|Bellinger, LAD
|115
|Harper, PHI
|111
|Soto, WAS
|109
|Suárez, CIN
|103
SLUGGING PERCENTAGE
|Acuña Jr., ATL
|37
|Turner, WAS
|34
|Dyson, ARI
|30
|Yelich, MIL
|30
|Robles, WAS
|27
|Marte, PIT
|25
|Wong, STL
|24
|Story, COL
|23
|Margot, SD
|20
|Rosario, NYM
|19
ON-BASE PERCENTAGE
|Yelich, MIL
|.671
|Bellinger, LAD
|.628
|Rendon, WAS
|.599
|Marte, ARI
|.592
|Arenado, COL
|.583
|Alonso, NYM
|.582
|Blackmon, COL
|.581
|Suárez, CIN
|.574
|Bell, PIT
|.569
|Freeman, ATL
|.551
RUNS SCORED
|Yelich, MIL
|.429
|Rendon, WAS
|.412
|Bellinger, LAD
|.405
|Rizzo, CHC
|.405
|Soto, WAS
|.400
|Marte, ARI
|.389
|Freeman, ATL
|.388
|McNeil, NYM
|.384
|Bryant, CHC
|.382
|Grandal, MIL
|.381
HITS
|Acuña Jr., ATL
|127
|Bellinger, LAD
|120
|Rendon, WAS
|116
|Freeman, ATL
|113
|Blackmon, COL
|112
|Story, COL
|110
|Bryant, CHC
|108
|Soto, WAS
|108
|Albies, ATL
|102
|Arenado, COL
|102
BASES ON BALLS
|Albies, ATL
|188
|Marte, ARI
|187
|Arenado, COL
|185
|Blackmon, COL
|181
|Acuña Jr., ATL
|175
|Freeman, ATL
|174
|Rosario, NYM
|174
|Rendon, WAS
|173
|Story, COL
|171
|Castro, MIA
|170
DOUBLES
|Hoskins, PHI
|114
|Grandal, MIL
|108
|Soto, WAS
|107
|Donaldson, ATL
|100
|Harper, PHI
|99
|Bellinger, LAD
|94
|Freeman, ATL
|86
|Muncy, LAD
|85
|Conforto, NYM
|83
|Belt, SF
|82
TRIPLES
|Albies, ATL
|43
|Rendon, WAS
|43
|Seager, LAD
|43
|Blackmon, COL
|42
|Báez, CHC
|38
|McNeil, NYM
|38
|Bell, PIT
|37
|Pillar, SF
|37
|Reynolds, PIT
|37
|Segura, PHI
|37
|Story, COL
|37
TOTAL BASES
|Escobar, ARI
|10
|Marte, ARI
|9
|Albies, ATL
|8
|Blackmon, COL
|7
|Eaton, WAS
|7
|Ervin, CIN
|7
|Frazier, PIT
|7
|Rosario, NYM
|7
|Ahmed, ARI
|6
|Edman, STL
|6
|Marte, PIT
|6
|Newman, PIT
|6
|Tatis Jr., SD
|6
EARNED RUN AVERAGE
|Bellinger, LAD
|348
|Alonso, NYM
|343
|Arenado, COL
|343
|Marte, ARI
|337
|Blackmon, COL
|333
|Yelich, MIL
|328
|Freeman, ATL
|326
|Suárez, CIN
|326
|Acuña Jr., ATL
|324
|Rendon, WAS
|324
WON-LOST
|Ryu, LAD
|2.41
|deGrom, NYM
|2.43
|Soroka, ATL
|2.60
|Flaherty, STL
|2.85
|Gray, CIN
|2.88
|Scherzer, WAS
|2.93
|Kershaw, LAD
|3.05
|Corbin, WAS
|3.05
|Buehler, LAD
|3.26
|Strasburg, WAS
|3.32
GAMES PITCHED
|Strasburg, WAS
|18-6
|Fried, ATL
|17-6
|Kershaw, LAD
|16-5
|Hudson, STL
|16-7
|Castillo, CIN
|15-8
|Buehler, LAD
|14-4
|Corbin, WAS
|14-7
|Wainwright, STL
|14-9
|Soroka, ATL
|13-4
|Ryu, LAD
|13-5
SAVES
|Claudio, MIL
|83
|Kolarek, LAD
|79
|Suero, WAS
|77
|Chafin, ARI
|76
|Stammen, SD
|76
|Lorenzen, CIN
|72
|Miller, STL
|72
|Ryan, CHC
|72
|Báez, LAD
|71
|Estévez, COL
|71
|Guerra, MIL
|71
|Hughes, PHI
|71
INNINGS PITCHED
|Yates, SD
|41
|Hader, MIL
|37
|Iglesias, CIN
|34
|Smith, SF
|34
|Jansen, LAD
|32
|Doolittle, WAS
|29
|Neris, PHI
|28
|Vázquez, PIT
|28
|Díaz, NYM
|25
|Martínez, STL
|24
STRIKEOUTS
|Bauer, CIN
|213.0
|Strasburg, WAS
|209.0
|Bumgarner, SF
|207.2
|deGrom, NYM
|204.0
|Nola, PHI
|202.1
|Corbin, WAS
|197.2
|Leake, ARI
|197.0
|Wheeler, NYM
|195.1
|Alcantara, MIA
|191.1
|Castillo, CIN
|190.2
COMPLETE GAMES
|deGrom, NYM
|255
|Strasburg, WAS
|251
|Scherzer, WAS
|243
|Corbin, WAS
|230
|Darvish, CHC
|229
|Nola, PHI
|229
|Castillo, CIN
|226
|Flaherty, STL
|225
|Ray, ARI
|225
|Buehler, LAD
|215
SHUTOUTS
|Alcantara, MIA
|2
|Buehler, LAD
|2
|Eflin, PHI
|2
|11 tied
|1
|Alcantara, MIA
|2
|Bauer, CIN
|1
|Corbin, WAS
|1
|Eflin, PHI
|1
|Hendricks, CHC
|1
|Leake, ARI
|1
|Matz, NYM
|1
|Mikolas, STL
|1
|Márquez, COL
|1
|Ryu, LAD
|1
|Syndergaard, NYM
|1