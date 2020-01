New Mexico 84, Air Force 78

Swan 3-7 3-4 10, Scottie 10-22 6-7 26, Morris 5-13 1-1 12, Walker 4-8 0-0 11, Joyce 3-8 0-0 6, Tomes 2-8 0-0 5, Van Soelen 2-2 0-2 5, Brown 0-0 0-0 0, Taylor 1-2 0-0 3, Kinrade 0-0 0-0 0. Totals 30-70 10-14 78.

NEW MEXICO (15-3)

Maluach 1-3 2-2 4, Martin 7-11 4-6 18, Manigault 5-6 5-6 16, Lyle 7-11 4-8 20, Hendrix 3-4 2-2 10, Bragg 5-7 1-1 11, V.Jackson 2-8 0-0 5, Percy 0-1 0-0 0. Totals 30-51 18-25 84.

Halftime_New Mexico 37-34. 3-Point Goals_Air Force 8-28 (Walker 3-5, Van Soelen 1-1, Taylor 1-2, Morris 1-4, Swan 1-4, Tomes 1-5, Scottie 0-2, Joyce 0-5), New Mexico 6-16 (Hendrix 2-3, Lyle 2-5, Manigault 1-1, V.Jackson 1-4, Percy 0-1, Martin 0-2). Fouled Out_Tomes, Lyle. Rebounds_Air Force 26 (Scottie 9), New Mexico 30 (Maluach 8). Assists_Air Force 17 (Morris 5), New Mexico 14 (Martin 5). Total Fouls_Air Force 22, New Mexico 16.