CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Thursday, August 15, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;74;WNW;10;31%
Arcata;Partly cloudy;61;SSW;5;91%
Auburn;Clear;77;Calm;0;41%
Avalon;Clear;81;Calm;0;4%
Bakersfield;Clear;85;NNE;3;30%
Beale AFB;Clear;81;Calm;0;36%
Big Bear City;Clear;46;Calm;0;33%
Bishop;Clear;62;N;6;37%
Blue Canyon;Clear;70;NE;3;39%
Blythe;Clear;97;WSW;9;12%
Burbank;Mostly clear;67;ESE;7;81%
Camarillo;Mostly cloudy;62;Calm;0;86%
Camp Pendleton;Cloudy;65;NW;3;84%
Campo;Clear;62;NNE;5;49%
Carlsbad;Fog;65;Calm;0;90%
Chico;Clear;84;Calm;0;26%
China Lake;Clear;84;SW;7;19%
Chino;Clear;71;E;5;55%
Concord;Clear;80;S;6;38%
Corona;Clear;69;WSW;5;75%
Crescent City;Clear;59;S;5;93%
Daggett-Barstow;Clear;85;WNW;9;15%
Edwards AFB;Clear;79;SSW;6;26%
El Centro;Clear;91;W;9;20%
Eureka;Mostly clear;60;SW;5;92%
Fairfield;Clear;76;SW;16;41%
Fresno;Clear;87;NW;8;33%
Fullerton;Clear;68;NW;3;69%
Hanford;Clear;80;NW;5;50%
Hawthorne;Cloudy;64;N;6;86%
Hayward;Clear;72;Calm;0;70%
Imperial;Clear;91;W;9;20%
Imperial Beach;Clear;66;S;4;86%
Lancaster;Clear;73;Calm;0;26%
Lemoore Nas;Clear;72;Calm;0;52%
Lincoln;Clear;73;E;8;49%
Livermore;Clear;74;Calm;0;44%
Lompoc;Fog;54;Calm;0;100%
Long Beach;Cloudy;65;NNW;7;84%
Los Alamitos;Partly cloudy;65;NNW;7;84%
Los Angeles;Mostly cloudy;64;Calm;0;86%
Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;64;Calm;0;86%
Madera;Clear;80;NW;8;46%
Mammoth;Clear;68;NNW;8;44%
Marysville;Clear;77;E;5;44%
Mather AFB;Clear;76;ESE;4;47%
Merced;Clear;77;N;6;59%
Merced (airport);Clear;77;N;6;59%
Miramar Mcas;Cloudy;69;WNW;3;80%
Modesto;Clear;83;NE;3;37%
Moffett Nas;Clear;75;Calm;0;51%
Mojave;Clear;81;Calm;0;25%
Montague;Clear;70;N;3;42%
Monterey Rabr;Clear;62;E;3;77%
Mount Shasta;Clear;72;N;6;34%
Napa County;Clear;70;Calm;0;70%
Needles;Clear;99;SW;7;7%
North Island;Mostly cloudy;67;WNW;5;93%
Oakland;Clear;73;NW;5;56%
Oceanside;Fog;65;Calm;0;90%
Ontario;Clear;71;E;5;55%
Oroville;Clear;84;ENE;6;37%
Oxnard;Fog;61;NNW;5;87%
Palm Springs;Clear;90;SSE;6;20%
Palmdale;Clear;74;Calm;0;21%
Paso Robles;Clear;73;Calm;0;39%
Point Mugu;Showers;59;NW;5;100%
Porterville;Clear;79;Calm;5;44%
Ramona;Clear;62;Calm;0;64%
Redding;Clear;82;N;8;34%
Riverside;Clear;74;Calm;0;53%
Riverside March;Clear;72;Calm;0;42%
Sacramento;Clear;77;Calm;0;44%
Sacramento International;Clear;80;ESE;3;44%
Salinas;Clear;62;WNW;3;83%
San Bernardino;Clear;76;Calm;0;32%
San Carlos;Partly cloudy;69;NW;5;64%
San Diego;Mostly cloudy;67;WNW;5;93%
San Diego Brown;Mostly clear;63;W;5;100%
San Diego Montgomery;Cloudy;64;N;6;96%
San Francisco;Mostly clear;69;NW;6;62%
San Jose;Clear;78;Calm;0;42%
San Luis Obispo;Fog;59;Calm;0;83%
San Nicolas Island;Fog;61;N;5;85%
Sandberg;Clear;77;WNW;12;22%
Santa Ana;Clear;67;WSW;4;75%
Santa Barbara;Showers;57;SSE;3;100%
Santa Maria;Fog;58;Calm;0;83%
Santa Monica;Cloudy;62;S;3;100%
Santa Rosa;Clear;66;SSE;5;64%
Santa Ynez;Clear;63;Calm;0;67%
Santee;Mostly clear;66;WNW;5;88%
South Lake Tahoe;Clear;55;S;3;63%
Stockton;Clear;79;NW;3;37%
Thermal;Clear;97;NW;4;14%
Truckee-Tahoe;Clear;52;Calm;0;71%
Twentynine Palms;Clear;83;NNW;8;22%
Ukiah;Clear;77;Calm;0;46%
Vacaville;Clear;74;Calm;0;55%
Van Nuys;Mostly clear;73;SE;6;58%
Vandenberg AFB;Fog;55;NNE;3;93%
Victorville;Clear;71;WSW;7;46%
Visalia;Clear;77;Calm;0;57%
Watsonville;Clear;62;Calm;0;83%
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