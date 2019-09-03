CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, September 3, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;63;ENE;5;49%
Arcata;Mostly clear;60;Calm;1;90%
Auburn;Clear;77;Calm;0;37%
Avalon;Clear;74;Calm;0;47%
Bakersfield;Clear;90;N;7;31%
Beale AFB;Clear;72;S;3;51%
Big Bear City;Mostly cloudy;57;Calm;0;82%
Bishop;Clear;64;NNE;6;62%
Blue Canyon;Clear;68;N;3;46%
Blythe;Clear;94;SW;8;34%
Burbank;Clear;78;SE;7;63%
Camarillo;Clear;71;Calm;0;78%
Camp Pendleton;Clear;75;N;2;80%
Campo;Mostly cloudy;68;Calm;0;89%
Carlsbad;Clear;72;Calm;0;83%
Chico;Clear;82;SE;5;22%
China Lake;Clear;87;SW;13;34%
Chino;Clear;77;SSE;5;59%
Concord;Clear;64;SSW;16;74%
Corona;Clear;76;WSW;3;68%
Crescent City;Mostly cloudy;61;W;5;96%
Daggett-Barstow;Partly cloudy;90;W;10;28%
Edwards AFB;Mostly clear;84;SSW;9;35%
El Centro;Partly cloudy;92;S;5;37%
Eureka;Mostly clear;56;Calm;0;93%
Fairfield;Mostly clear;64;SW;22;78%
Fresno;Clear;86;NW;15;33%
Fullerton;Clear;77;NNW;3;68%
Hanford;Clear;86;NW;14;39%
Hawthorne;Fog;73;WSW;3;78%
Hayward;Mostly cloudy;64;W;7;80%
Imperial;Partly cloudy;92;S;5;37%
Imperial Beach;Mostly clear;72;Calm;0;90%
Lancaster;Clear;79;W;12;51%
Lemoore Nas;Clear;82;WNW;9;44%
Lincoln;Clear;72;S;9;49%
Livermore;Clear;60;W;5;86%
Lompoc;Cloudy;59;Calm;0;96%
Long Beach;Clear;76;SSE;3;68%
Los Alamitos;Clear;76;SSE;3;68%
Los Angeles;Fog;76;Calm;0;73%
Los Angeles Downtown;Fog;76;Calm;0;73%
Madera;Clear;79;WNW;9;46%
Mammoth;Clear;67;N;6;27%
Marysville;Clear;72;SSE;10;54%
Mather AFB;Clear;66;SSE;8;63%
Merced;Clear;77;NNW;8;38%
Merced (airport);Clear;77;NNW;8;38%
Miramar Mcas;Clear;75;Calm;0;68%
Modesto;Clear;77;NNW;9;35%
Moffett Nas;Mostly cloudy;64;NNE;3;83%
Mojave;Clear;79;SW;8;47%
Montague;Clear;70;N;3;43%
Monterey Rabr;Clear;63;W;6;75%
Mount Shasta;Clear;59;Calm;0;55%
Napa County;Partly cloudy;61;W;3;83%
Needles;Clear;97;SW;8;26%
North Island;Clear;75;NW;3;87%
Oakland;Mostly cloudy;64;W;10;80%
Oceanside;Clear;72;Calm;0;83%
Ontario;Clear;77;SSE;5;59%
Oroville;Clear;79;SE;7;35%
Oxnard;Clear;68;WNW;6;87%
Palm Springs;Mostly cloudy;95;NNW;13;31%
Palmdale;Clear;82;SW;3;42%
Paso Robles;Clear;71;WNW;8;50%
Point Mugu;Clear;66;W;5;89%
Porterville;Clear;83;Calm;8;43%
Ramona;Mostly cloudy;74;Calm;0;55%
Redding;Clear;78;ENE;3;33%
Riverside;Clear;81;Calm;0;41%
Riverside March;Partly cloudy;77;Calm;0;45%
Sacramento;Clear;68;S;6;65%
Sacramento International;Clear;69;SE;12;62%
Salinas;Clear;62;N;10;83%
San Bernardino;Clear;83;Calm;0;27%
San Carlos;Cloudy;61;WNW;10;85%
San Diego;Clear;75;NW;3;87%
San Diego Brown;Partly cloudy;73;Calm;0;78%
San Diego Montgomery;Clear;76;Calm;0;71%
San Francisco;Partly cloudy;62;WNW;11;84%
San Jose;Mostly clear;63;NNW;7;83%
San Luis Obispo;Mostly clear;57;NW;3;93%
San Nicolas Island;Fog;66;ESE;3;92%
Sandberg;Clear;72;SSW;5;61%
Santa Ana;Clear;74;SW;4;81%
Santa Barbara;Clear;66;Calm;0;89%
Santa Maria;Showers;60;Calm;3;89%
Santa Monica;Fog;69;N;5;100%
Santa Rosa;Clear;58;Calm;0;93%
Santa Ynez;Clear;63;WSW;3;82%
Santee;Partly cloudy;77;NW;3;50%
South Lake Tahoe;Clear;58;Calm;0;64%
Stockton;Clear;73;WNW;6;45%
Thermal;Mostly clear;95;NNW;8;39%
Truckee-Tahoe;Clear;54;Calm;0;66%
Twentynine Palms;Clear;87;WNW;8;42%
Ukiah;Clear;67;Calm;0;48%
Vacaville;Clear;70;SSW;6;54%
Van Nuys;Mostly clear;80;SE;3;50%
Vandenberg AFB;Showers;57;NNW;3;100%
Victorville;Clear;78;SSW;6;47%
Visalia;Clear;81;WNW;6;53%
Watsonville;Clear;61;Calm;0;83%
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