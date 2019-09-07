CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Saturday, September 7, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;49;Calm;0;58%

Arcata;Mostly cloudy;58;N;3;92%

Auburn;Clear;71;Calm;0;40%

Avalon;Clear;81;W;7;20%

Bakersfield;Clear;80;NW;3;40%

Beale AFB;Mostly clear;68;ESE;3;47%

Big Bear City;Clear;50;Calm;0;87%

Bishop;Clear;69;NW;5;46%

Blue Canyon;Clear;65;Calm;0;39%

Blythe;Clear;95;SSW;9;26%

Burbank;Clear;75;ESE;8;57%

Camarillo;Clear;68;Calm;0;75%

Camp Pendleton;Clear;72;ENE;3;74%

Campo;Clear;64;NNE;5;64%

Carlsbad;Mostly cloudy;67;Calm;0;86%

Chico;Mostly clear;72;WSW;4;37%

China Lake;Clear;82;S;3;32%

Chino;Clear;75;ENE;5;60%

Concord;Mostly cloudy;63;S;14;75%

Corona;Clear;71;Calm;3;68%

Crescent City;Mostly cloudy;57;WSW;3;100%

Daggett-Barstow;Clear;86;WSW;15;30%

Edwards AFB;Clear;79;SW;10;37%

El Centro;Clear;91;W;9;24%

Eureka;Cloudy;58;N;4;94%

Fairfield;Mostly cloudy;61;SW;23;80%

Fresno;Clear;80;NNW;8;34%

Fullerton;Clear;75;Calm;1;66%

Hanford;Clear;79;NW;9;43%

Hawthorne;Clear;74;Calm;0;61%

Hayward;Mostly cloudy;62;WSW;12;83%

Imperial;Clear;91;W;9;24%

Imperial Beach;Mostly clear;71;SW;3;97%

Lancaster;Clear;81;W;18;35%

Lemoore Nas;Cloudy;74;NW;8;44%

Lincoln;Clear;70;SE;9;49%

Livermore;Clear;59;W;7;86%

Lompoc;Cloudy;59;WNW;3;89%

Long Beach;Clear;76;NW;3;55%

Los Alamitos;Clear;76;NW;3;55%

Los Angeles;Clear;75;Calm;0;54%

Los Angeles Downtown;Clear;75;Calm;0;54%

Madera;Clear;69;WNW;7;62%

Mammoth;Clear;60;NNE;3;39%

Marysville;Mostly cloudy;66;ESE;6;60%

Mather AFB;Showers;65;SE;7;65%

Merced;Clear;69;NNW;7;60%

Merced (airport);Clear;69;NNW;7;60%

Miramar Mcas;Clear;71;Calm;0;68%

Modesto;Clear;71;N;7;54%

Moffett Nas;Clear;62;NW;5;77%

Mojave;Clear;81;WNW;21;34%

Montague;Cloudy;68;NNE;5;43%

Monterey Rabr;Mostly clear;62;WSW;8;77%

Mount Shasta;Cloudy;54;Calm;0;58%

Napa County;Cloudy;61;SSW;9;89%

Needles;Clear;97;WSW;10;20%

North Island;Clear;74;Calm;0;90%

Oakland;Cloudy;61;WNW;11;88%

Oceanside;Mostly cloudy;67;Calm;0;86%

Ontario;Clear;75;ENE;5;60%

Oroville;Clear;73;E;6;43%

Oxnard;Clear;66;WNW;5;86%

Palm Springs;Clear;92;Calm;0;29%

Palmdale;Clear;81;W;13;35%

Paso Robles;Clear;66;NW;7;60%

Point Mugu;Clear;64;NNW;3;89%

Porterville;Clear;78;ESE;7;53%

Ramona;Clear;66;Calm;0;60%

Redding;Mostly cloudy;69;Calm;0;40%

Riverside;Clear;77;Calm;0;46%

Riverside March;Clear;71;Calm;0;54%

Sacramento;Partly cloudy;65;S;3;65%

Sacramento International;Showers;66;SE;8;64%

Salinas;Clear;61;N;9;83%

San Bernardino;Clear;78;Calm;0;36%

San Carlos;Mostly cloudy;59;WNW;10;90%

San Diego;Clear;74;Calm;0;90%

San Diego Brown;Clear;70;Calm;3;87%

San Diego Montgomery;Clear;72;E;3;73%

San Francisco;Mostly cloudy;60;WNW;11;89%

San Jose;Clear;62;N;6;86%

San Luis Obispo;Mostly clear;58;Calm;0;83%

San Nicolas Island;Clear;66;W;22;91%

Sandberg;Clear;70;Calm;0;46%

Santa Ana;Clear;72;N;3;82%

Santa Barbara;Clear;64;WSW;3;86%

Santa Maria;Clear;58;W;5;80%

Santa Monica;Clear;69;Calm;0;86%

Santa Rosa;Mostly cloudy;55;SSE;3;100%

Santa Ynez;Clear;57;Calm;0;87%

Santee;Clear;72;WNW;3;64%

South Lake Tahoe;Clear;48;SSW;3;76%

Stockton;Clear;69;NW;9;56%

Thermal;Clear;97;NNW;14;25%

Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;75%

Twentynine Palms;Clear;81;NNW;4;38%

Ukiah;Mostly cloudy;63;Calm;0;69%

Vacaville;Mostly cloudy;67;SW;7;60%

Van Nuys;Clear;82;S;3;34%

Vandenberg AFB;Cloudy;57;NNE;5;93%

Victorville;Clear;73;SW;6;51%

Visalia;Clear;75;WNW;6;53%

Watsonville;Mostly cloudy;57;Calm;0;89%

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