CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Friday, September 13, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;55;Calm;0;43%
Arcata;Clear;56;Calm;1;75%
Auburn;Clear;71;Calm;0;32%
Avalon;Clear;74;N;6;36%
Bakersfield;Clear;79;ESE;6;38%
Beale AFB;Clear;69;Calm;0;48%
Big Bear City;Clear;43;Calm;0;56%
Bishop;Clear;61;N;5;29%
Blue Canyon;Clear;64;ENE;3;28%
Blythe;Clear;85;N;7;20%
Burbank;Clear;71;E;6;75%
Camarillo;Fog;66;Calm;0;81%
Camp Pendleton;Clear;66;NNE;3;86%
Campo;Clear;58;NE;7;47%
Carlsbad;Clear;62;Calm;0;89%
Chico;Clear;70;Calm;0;34%
China Lake;Clear;72;SW;9;13%
Chino;Clear;73;E;3;57%
Concord;Clear;73;SE;5;40%
Corona;Clear;68;Calm;0;83%
Crescent City;Clear;60;NNW;12;89%
Daggett-Barstow;Clear;74;Calm;0;16%
Edwards AFB;Clear;75;E;5;27%
El Centro;Clear;83;W;5;24%
Eureka;Clear;54;Calm;0;83%
Fairfield;Clear;66;Calm;0;48%
Fresno;Clear;80;NW;8;37%
Fullerton;Clear;71;Calm;1;70%
Hanford;Clear;80;NW;9;37%
Hawthorne;Clear;70;Calm;3;78%
Hayward;Clear;70;Calm;0;70%
Imperial;Clear;83;W;5;24%
Imperial Beach;Mostly clear;70;NNW;3;83%
Lancaster;Clear;69;NW;8;24%
Lemoore Nas;Clear;76;NW;12;37%
Lincoln;Clear;61;ENE;5;77%
Livermore;Clear;67;E;5;46%
Lompoc;Clear;61;ENE;3;77%
Long Beach;Clear;71;NNW;5;75%
Los Alamitos;Clear;71;NNW;5;75%
Los Angeles;Clear;71;Calm;0;75%
Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;75%
Madera;Clear;69;W;3;62%
Mammoth;Clear;57;NNW;5;43%
Marysville;Clear;66;N;3;69%
Mather AFB;Mostly clear;72;Calm;0;49%
Merced;Clear;71;N;5;52%
Merced (airport);Clear;71;N;5;52%
Miramar Mcas;Clear;69;NNW;7;83%
Modesto;Clear;75;NW;6;44%
Moffett Nas;Clear;71;ENE;3;56%
Mojave;Mostly clear;70;NW;9;21%
Montague;Mostly clear;64;N;5;31%
Monterey Rabr;Clear;70;W;5;50%
Mount Shasta;Clear;57;E;3;50%
Napa County;Clear;66;ESE;5;49%
Needles;Clear;87;WNW;5;10%
North Island;Mostly clear;69;N;3;89%
Oakland;Mostly clear;70;WNW;4;58%
Oceanside;Clear;62;Calm;0;89%
Ontario;Clear;73;E;3;57%
Oroville;Clear;71;NNE;3;45%
Oxnard;Fog;65;WNW;3;93%
Palm Springs;Clear;90;WNW;3;17%
Palmdale;Clear;72;W;3;24%
Paso Robles;Clear;69;Calm;0;41%
Point Mugu;Fog;63;Calm;0;93%
Porterville;Clear;74;SSE;6;55%
Ramona;Clear;63;Calm;0;75%
Redding;Clear;71;Calm;0;32%
Riverside;Clear;73;Calm;0;61%
Riverside March;Clear;69;Calm;0;51%
Sacramento;Clear;68;SW;3;67%
Sacramento International;Clear;69;Calm;0;58%
Salinas;Clear;68;Calm;0;56%
San Bernardino;Clear;76;Calm;0;39%
San Carlos;Clear;73;NNW;4;43%
San Diego;Mostly clear;69;N;3;89%
San Diego Brown;Clear;64;ESE;3;93%
San Diego Montgomery;Clear;67;NNW;6;90%
San Francisco;Partly cloudy;66;WNW;5;66%
San Jose;Clear;75;Calm;0;49%
San Luis Obispo;Clear;64;ESE;3;55%
San Nicolas Island;Clear;65;WNW;7;86%
Sandberg;Clear;72;NNW;6;22%
Santa Ana;Clear;68;SW;2;77%
Santa Barbara;Fog;62;Calm;0;100%
Santa Maria;Clear;67;SSE;3;52%
Santa Monica;Clear;67;Calm;0;90%
Santa Rosa;Clear;65;Calm;0;60%
Santa Ynez;Clear;63;Calm;0;63%
Santee;Clear;70;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Clear;48;S;3;56%
Stockton;Clear;71;NW;5;52%
Thermal;Clear;79;N;7;35%
Truckee-Tahoe;Clear;43;Calm;0;65%
Twentynine Palms;Clear;79;W;5;19%
Ukiah;Clear;68;Calm;0;45%
Vacaville;Clear;65;SSW;3;60%
Van Nuys;Clear;77;Calm;0;46%
Vandenberg AFB;Clear;62;E;3;73%
Victorville;Clear;71;WNW;4;45%
Visalia;Clear;73;NW;7;52%
Watsonville;Clear;65;Calm;0;70%
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