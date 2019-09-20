CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Friday, September 20, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;44;Calm;0;92%

Arcata;Mostly clear;57;ENE;4;88%

Auburn;Cloudy;59;Calm;0;77%

Avalon;Clear;61;E;3;72%

Bakersfield;Clear;66;NE;3;42%

Beale AFB;Clear;62;N;5;67%

Big Bear City;Clear;37;Calm;0;75%

Bishop;Clear;56;NNW;15;38%

Blue Canyon;Clear;46;N;6;67%

Blythe;Clear;78;S;11;36%

Burbank;Clear;67;E;5;70%

Camarillo;Clear;65;ENE;3;72%

Camp Pendleton;Cloudy;66;E;4;71%

Campo;Clear;50;NE;3;89%

Carlsbad;Clear;63;Calm;0;75%

Chico;Showers;63;Calm;0;55%

China Lake;Clear;66;WNW;3;32%

Chino;Mostly cloudy;64;SSW;7;81%

Concord;Clear;65;SE;3;55%

Corona;Mostly clear;64;Calm;0;86%

Crescent City;Clear;57;N;5;86%

Daggett-Barstow;Clear;67;W;18;34%

Edwards AFB;Clear;62;SW;12;43%

El Centro;Clear;75;W;18;31%

Eureka;Mostly clear;54;E;3;93%

Fairfield;Clear;58;SW;9;65%

Fresno;Clear;67;W;8;46%

Fullerton;Clear;68;SSW;3;78%

Hanford;Clear;66;NW;10;49%

Hawthorne;Clear;69;SSW;3;65%

Hayward;Clear;63;NE;3;64%

Imperial;Clear;75;W;18;31%

Imperial Beach;Mostly cloudy;66;Calm;0;67%

Lancaster;Clear;62;S;10;40%

Lemoore Nas;Clear;61;NW;8;53%

Lincoln;Showers;52;NE;5;93%

Livermore;Clear;62;Calm;0;64%

Lompoc;Mostly clear;54;Calm;0;93%

Long Beach;Clear;71;Calm;0;60%

Los Alamitos;Clear;71;Calm;0;60%

Los Angeles;Clear;69;Calm;0;67%

Los Angeles Downtown;Clear;69;Calm;0;67%

Madera;Clear;60;NW;3;64%

Mammoth;Clear;47;N;6;87%

Marysville;Clear;57;Calm;0;74%

Mather AFB;Clear;66;W;6;55%

Merced;Clear;60;W;8;66%

Merced (airport);Clear;60;W;8;66%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;63;SW;6;72%

Modesto;Clear;66;W;7;53%

Moffett Nas;Clear;60;Calm;6;72%

Mojave;Mostly clear;63;NW;23;41%

Montague;Clear;51;ENE;5;79%

Monterey Rabr;Clear;63;E;3;55%

Mount Shasta;Clear;50;Calm;0;76%

Napa County;Clear;60;ESE;5;61%

Needles;Clear;83;W;12;15%

North Island;Mostly cloudy;67;S;6;70%

Oakland;Clear;62;WNW;5;69%

Oceanside;Clear;63;Calm;0;75%

Ontario;Mostly cloudy;64;SSW;7;81%

Oroville;Clear;65;NE;6;65%

Oxnard;Clear;65;Calm;0;75%

Palm Springs;Clear;78;NNW;13;38%

Palmdale;Clear;60;SSW;12;38%

Paso Robles;Clear;60;NW;14;64%

Point Mugu;Clear;62;NE;3;77%

Porterville;Clear;66;N;8;53%

Ramona;Mostly cloudy;63;Calm;0;75%

Redding;Clear;66;N;7;44%

Riverside;Cloudy;66;NW;3;77%

Riverside March;Mostly cloudy;61;SSE;5;100%

Sacramento;Clear;62;Calm;0;69%

Sacramento International;Clear;60;Calm;0;66%

Salinas;Clear;59;Calm;0;71%

San Bernardino;Mostly cloudy;66;SW;6;74%

San Carlos;Clear;62;NW;6;62%

San Diego;Mostly cloudy;67;S;6;70%

San Diego Brown;Cloudy;63;SW;3;75%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;64;SSE;5;72%

San Francisco;Clear;61;NNW;6;75%

San Jose;Clear;64;NW;7;60%

San Luis Obispo;Clear;56;Calm;0;86%

San Nicolas Island;Clear;63;WNW;26;98%

Sandberg;Clear;54;N;7;52%

Santa Ana;Clear;65;SSW;4;89%

Santa Barbara;Clear;65;ENE;6;62%

Santa Maria;Clear;58;Calm;0;80%

Santa Monica;Clear;66;Calm;0;77%

Santa Rosa;Clear;57;Calm;0;71%

Santa Ynez;Partly cloudy;54;Calm;0;93%

Santee;Cloudy;66;Calm;0;72%

South Lake Tahoe;Clear;38;Calm;0;92%

Stockton;Clear;68;WNW;10;52%

Thermal;Clear;78;NNW;18;44%

Truckee-Tahoe;Mostly clear;37;ESE;5;93%

Twentynine Palms;Clear;71;NW;11;31%

Ukiah;Clear;61;Calm;0;66%

Vacaville;Clear;63;Calm;0;49%

Van Nuys;Clear;66;Calm;0;72%

Vandenberg AFB;Clear;55;NE;3;95%

Victorville;Clear;57;SW;9;59%

Visalia;Clear;63;W;5;57%

Watsonville;Clear;55;N;6;89%

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