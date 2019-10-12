CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, October 11, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;35;Calm;0;47%

Arcata;Mostly clear;46;Calm;1;95%

Auburn;Clear;58;Calm;0;44%

Avalon;Clear;70;S;5;12%

Bakersfield;Clear;66;SE;5;18%

Beale AFB;Clear;54;ESE;3;40%

Big Bear City;Clear;30;Calm;0;29%

Bishop;Mostly cloudy;39;NW;6;21%

Blue Canyon;Clear;55;Calm;0;31%

Blythe;Clear;63;NNW;8;13%

Burbank;Clear;67;NE;3;12%

Camarillo;Clear;65;NNE;8;10%

Camp Pendleton;Clear;63;ENE;5;49%

Campo;Clear;55;NE;5;13%

Carlsbad;Clear;56;Calm;0;66%

Chico;Mostly clear;59;Calm;0;28%

China Lake;Clear;46;SW;7;9%

Chino;Clear;62;N;3;19%

Concord;Clear;58;SE;3;37%

Corona;Clear;67;WNW;4;13%

Crescent City;Clear;46;Calm;0;79%

Daggett-Barstow;Clear;57;W;6;8%

Edwards AFB;Clear;52;NNW;6;7%

El Centro;Clear;60;W;7;14%

Eureka;Clear;50;SSE;1;87%

Fairfield;Clear;49;Calm;0;41%

Fresno;Mostly cloudy;62;NE;3;36%

Fullerton;Clear;69;Calm;1;23%

Hanford;Mostly clear;53;Calm;0;63%

Hawthorne;Clear;71;Calm;0;26%

Hayward;Clear;63;ENE;7;33%

Imperial;Clear;60;W;7;14%

Imperial Beach;Clear;58;E;2;76%

Lancaster;Clear;41;WNW;7;13%

Lemoore Nas;Mostly clear;55;WNW;8;32%

Lincoln;Clear;45;E;7;70%

Livermore;Mostly clear;55;ENE;3;38%

Lompoc;Clear;49;ENE;3;45%

Long Beach;Clear;70;Calm;0;28%

Los Alamitos;Clear;70;Calm;0;28%

Los Angeles;Clear;73;NNE;3;12%

Los Angeles Downtown;Clear;73;NNE;3;12%

Madera;Partly cloudy;58;Calm;0;43%

Mammoth;Clear;49;N;3;22%

Marysville;Clear;52;E;6;50%

Mather AFB;Mostly clear;54;Calm;0;46%

Merced;Clear;52;E;3;56%

Merced (airport);Clear;52;E;3;56%

Miramar Mcas;Clear;60;E;5;45%

Modesto;Clear;57;Calm;0;54%

Moffett Nas;Partly cloudy;56;WSW;3;44%

Mojave;Mostly cloudy;48;NNW;9;7%

Montague;Clear;42;ENE;3;37%

Monterey Rabr;Clear;57;SSE;3;32%

Mount Shasta;Clear;37;Calm;0;66%

Napa County;Clear;59;SSE;3;36%

Needles;Clear;65;WSW;6;6%

North Island;Clear;68;N;3;83%

Oakland;Mostly clear;56;NW;4;47%

Oceanside;Clear;56;Calm;0;66%

Ontario;Clear;62;N;3;19%

Oroville;Clear;58;ENE;3;38%

Oxnard;Clear;60;Calm;0;80%

Palm Springs;Clear;70;WSW;6;8%

Palmdale;Clear;49;Calm;0;13%

Paso Robles;Clear;54;Calm;0;20%

Point Mugu;Clear;66;NNE;9;19%

Porterville;Clear;56;E;6;48%

Ramona;Clear;50;SE;3;42%

Redding;Clear;55;Calm;0;33%

Riverside;Clear;66;E;6;8%

Riverside March;Clear;61;Calm;0;8%

Sacramento;Mostly clear;54;Calm;0;58%

Sacramento International;Clear;56;Calm;0;50%

Salinas;Clear;57;SSW;3;40%

San Bernardino;Clear;61;NE;3;14%

San Carlos;Partly cloudy;60;NW;4;32%

San Diego;Clear;68;N;3;83%

San Diego Brown;Clear;63;Calm;0;59%

San Diego Montgomery;Clear;65;NE;3;58%

San Francisco;Mostly clear;61;NW;5;42%

San Jose;Mostly cloudy;64;S;3;37%

San Luis Obispo;Clear;55;ESE;3;27%

San Nicolas Island;Clear;64;W;7;87%

Sandberg;Clear;53;NE;14;7%

Santa Ana;Clear;66;SW;3;34%

Santa Barbara;Clear;58;Calm;0;34%

Santa Maria;Clear;55;SE;3;24%

Santa Monica;Clear;74;N;6;6%

Santa Rosa;Mostly clear;52;Calm;0;46%

Santa Ynez;Clear;50;NE;3;29%

Santee;Clear;61;Calm;0;41%

South Lake Tahoe;Clear;33;Calm;0;66%

Stockton;Clear;56;W;5;46%

Thermal;Clear;57;NNW;6;36%

Truckee-Tahoe;Clear;32;Calm;0;55%

Twentynine Palms;Clear;56;WNW;3;10%

Ukiah;Clear;54;Calm;0;29%

Vacaville;Clear;50;SW;3;52%

Van Nuys;Clear;71;Calm;0;5%

Vandenberg AFB;Clear;49;SE;8;37%

Victorville;Clear;44;NNW;5;17%

Visalia;Mostly clear;56;Calm;0;45%

Watsonville;Clear;56;NNW;3;40%

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