CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, October 29, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;26;Calm;0;25%
Arcata;Clear;42;ESE;4;83%
Auburn;Clear;54;E;3;16%
Avalon;Clear;55;ESE;3;54%
Bakersfield;Clear;54;ESE;3;35%
Beale AFB;Clear;53;NNW;9;16%
Big Bear City;Clear;34;ENE;8;21%
Bishop;Clear;38;NNW;15;23%
Blue Canyon;Clear;37;N;6;13%
Blythe;Clear;58;NNW;7;12%
Burbank;Clear;60;Calm;0;59%
Camarillo;Clear;56;Calm;0;69%
Camp Pendleton;Clear;58;E;4;75%
Campo;Clear;44;NNE;7;85%
Carlsbad;Clear;52;Calm;0;80%
Chico;Clear;46;Calm;0;15%
China Lake;Clear;56;N;13;9%
Chino;Clear;56;ENE;4;68%
Concord;Clear;51;SSE;5;34%
Corona;Clear;51;Calm;0;76%
Crescent City;Clear;54;ENE;8;20%
Daggett-Barstow;Clear;54;ESE;6;11%
Edwards AFB;Clear;50;ENE;6;15%
El Centro;Clear;56;SW;5;30%
Eureka;Clear;42;SE;5;85%
Fairfield;Clear;60;N;24;8%
Fresno;Clear;56;Calm;0;34%
Fullerton;Clear;60;Calm;1;74%
Hanford;Clear;44;Calm;0;65%
Hawthorne;Clear;63;Calm;0;67%
Hayward;Clear;54;Calm;0;26%
Imperial;Clear;56;SW;5;30%
Imperial Beach;Mostly clear;64;Calm;0;69%
Lancaster;Clear;46;S;3;26%
Lemoore Nas;Clear;47;WSW;9;31%
Lincoln;Clear;48;NNW;9;21%
Livermore;Clear;57;Calm;0;12%
Lompoc;Clear;46;E;5;88%
Long Beach;Clear;61;Calm;0;72%
Los Alamitos;Mostly clear;61;Calm;0;72%
Los Angeles;Clear;63;Calm;0;67%
Los Angeles Downtown;Clear;63;Calm;0;67%
Madera;Clear;49;Calm;0;54%
Mammoth;Clear;26;NNE;8;23%
Marysville;Clear;57;N;13;11%
Mather AFB;Clear;55;NNW;8;16%
Merced;Clear;47;Calm;0;43%
Merced (airport);Clear;47;Calm;0;43%
Miramar Mcas;Clear;55;E;7;77%
Modesto;Clear;55;W;8;23%
Moffett Nas;Clear;51;Calm;6;41%
Mojave;Mostly cloudy;52;ENE;9;13%
Montague;Clear;35;NE;7;17%
Monterey Rabr;Clear;51;ESE;6;42%
Mount Shasta;Clear;26;Calm;0;40%
Napa County;Clear;58;NNW;5;11%
Needles;Mostly cloudy;58;N;37;14%
North Island;Mostly clear;61;Calm;0;80%
Oakland;Clear;50;NNW;7;46%
Oceanside;Clear;52;Calm;0;80%
Ontario;Clear;56;ENE;4;68%
Oroville;Clear;57;N;14;9%
Oxnard;Clear;59;ESE;3;69%
Palm Springs;Clear;65;N;5;21%
Palmdale;Clear;45;E;7;24%
Paso Robles;Clear;54;Calm;0;24%
Point Mugu;Clear;51;ENE;3;85%
Porterville;Clear;50;ESE;6;52%
Ramona;Clear;46;Calm;0;79%
Redding;Clear;56;N;12;8%
Riverside;Clear;56;NNE;3;59%
Riverside March;Clear;52;Calm;0;86%
Sacramento;Clear;55;NW;13;17%
Sacramento International;Clear;56;NNW;21;15%
Salinas;Clear;50;NNE;5;71%
San Bernardino;Clear;56;Calm;0;48%
San Carlos;Mostly clear;52;Calm;0;43%
San Diego;Mostly clear;61;Calm;0;80%
San Diego Brown;Clear;57;N;5;83%
San Diego Montgomery;Clear;59;NE;3;77%
San Francisco;Clear;58;NNW;7;28%
San Jose;Mostly clear;56;SW;8;31%
San Luis Obispo;Clear;48;Calm;0;79%
San Nicolas Island;Clear;58;WNW;13;89%
Sandberg;Clear;50;ENE;17;19%
Santa Ana;Clear;59;E;3;76%
Santa Barbara;Clear;52;Calm;0;80%
Santa Maria;Clear;51;SSE;5;76%
Santa Monica;Clear;59;Calm;0;80%
Santa Rosa;Clear;50;NE;8;21%
Santa Ynez;Clear;46;NE;3;81%
Santee;Clear;55;Calm;0;81%
South Lake Tahoe;Clear;24;SW;3;40%
Stockton;Clear;52;WSW;8;24%
Thermal;Clear;58;NNE;7;28%
Truckee-Tahoe;Clear;18;N;3;45%
Twentynine Palms;Clear;57;E;9;13%
Ukiah;Clear;53;ENE;11;17%
Vacaville;Clear;60;N;21;9%
Van Nuys;Clear;57;Calm;0;61%
Vandenberg AFB;Clear;45;SE;7;95%
Victorville;Clear;48;ENE;5;22%
Visalia;Clear;47;E;3;65%
Watsonville;Clear;54;N;5;48%
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