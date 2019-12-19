CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Wednesday, December 18, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;34;Calm;0;81%
Arcata;Showers;50;SE;6;93%
Auburn;Cloudy;48;SE;5;65%
Avalon;Mostly cloudy;50;NW;10;89%
Bakersfield;Clear;48;Calm;0;45%
Beale AFB;Cloudy;46;N;5;93%
Big Bear City;Clear;21;Calm;0;62%
Bishop;Clear;18;NW;8;60%
Blue Canyon;Cloudy;33;SSE;5;71%
Blythe;Mostly cloudy;41;W;5;41%
Burbank;Clear;46;NNW;10;36%
Camarillo;Clear;45;Calm;0;70%
Camp Pendleton;Clear;47;ENE;4;60%
Campo;Clear;29;ENE;7;66%
Carlsbad;Clear;39;N;3;85%
Chico;Showers;45;Calm;0;93%
China Lake;Clear;28;Calm;0;60%
Chino;Clear;43;NW;3;54%
Concord;Cloudy;48;N;5;89%
Corona;Clear;39;Calm;0;72%
Crescent City;Showers;51;S;13;79%
Daggett-Barstow;Clear;38;WSW;3;42%
Edwards AFB;Mostly clear;31;NNW;5;66%
El Centro;Mostly clear;40;W;6;37%
Eureka;Showers;52;SE;6;71%
Fairfield;Cloudy;45;NNE;12;94%
Fresno;Mostly cloudy;47;Calm;0;53%
Fullerton;Clear;48;NE;3;59%
Hanford;Clear;43;E;6;82%
Hawthorne;Clear;52;Calm;8;61%
Hayward;Cloudy;53;Calm;0;96%
Imperial;Mostly clear;40;W;6;37%
Imperial Beach;Mostly clear;52;NNE;3;42%
Lancaster;Clear;29;W;6;78%
Lemoore Nas;Partly cloudy;43;E;6;82%
Lincoln;Cloudy;45;Calm;0;100%
Livermore;Cloudy;52;Calm;0;92%
Lompoc;Clear;42;E;3;91%
Long Beach;Clear;49;E;3;73%
Los Alamitos;Clear;49;E;3;73%
Los Angeles;Clear;53;Calm;0;41%
Los Angeles Downtown;Clear;53;Calm;0;41%
Madera;Partly cloudy;46;E;5;57%
Mammoth;Cloudy;34;SE;4;90%
Marysville;Cloudy;45;NW;5;96%
Mather AFB;Showers;48;WNW;5;100%
Merced;Cloudy;50;Calm;0;68%
Merced (airport);Cloudy;50;Calm;0;68%
Miramar Mcas;Clear;43;ENE;8;65%
Modesto;Cloudy;53;SE;3;82%
Moffett Nas;Cloudy;52;SE;5;98%
Mojave;Mostly clear;34;N;6;47%
Montague;Showers;39;W;5;79%
Monterey Rabr;Cloudy;56;Calm;0;86%
Mount Shasta;Cloudy;38;E;6;85%
Napa County;Cloudy;48;E;10;89%
Needles;Clear;44;W;12;46%
North Island;Mostly clear;49;Calm;0;65%
Oakland;Cloudy;54;N;6;89%
Oceanside;Clear;39;N;3;85%
Ontario;Clear;43;NW;3;54%
Oroville;Cloudy;46;Calm;0;88%
Oxnard;Clear;46;NE;8;55%
Palm Springs;Clear;46;NNW;9;36%
Palmdale;Clear;31;SSW;9;66%
Paso Robles;Clear;42;Calm;0;95%
Point Mugu;Mostly clear;44;N;7;82%
Porterville;Clear;42;ESE;7;67%
Ramona;Clear;32;ESE;3;78%
Redding;Cloudy;44;Calm;0;92%
Riverside;Clear;44;ENE;5;45%
Riverside March;Clear;30;Calm;0;85%
Sacramento;Cloudy;46;NNW;8;92%
Sacramento International;Cloudy;45;NW;9;96%
Salinas;Cloudy;52;SE;6;92%
San Bernardino;Clear;40;E;5;50%
San Carlos;Cloudy;52;Calm;0;100%
San Diego;Mostly clear;49;Calm;0;65%
San Diego Brown;Clear;45;ENE;5;62%
San Diego Montgomery;Clear;46;NNE;3;53%
San Francisco;Cloudy;54;NW;6;88%
San Jose;Mostly cloudy;53;SSE;8;89%
San Luis Obispo;Partly cloudy;44;E;5;92%
San Nicolas Island;Clear;53;WNW;15;79%
Sandberg;Partly cloudy;39;NNW;23;69%
Santa Ana;Clear;48;N;3;67%
Santa Barbara;Clear;54;NNW;7;69%
Santa Maria;Partly cloudy;47;E;5;89%
Santa Monica;Clear;50;NW;3;36%
Santa Rosa;Cloudy;51;ESE;6;100%
Santa Ynez;Clear;45;W;5;93%
Santee;Clear;41;Calm;0;70%
South Lake Tahoe;Cloudy;32;S;7;69%
Stockton;Cloudy;53;ESE;7;82%
Thermal;Clear;39;N;6;50%
Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;27;Calm;0;86%
Twentynine Palms;Clear;38;W;4;41%
Ukiah;Cloudy;46;Calm;0;95%
Vacaville;Cloudy;45;N;5;96%
Van Nuys;Clear;49;NW;5;47%
Vandenberg AFB;Clear;44;E;5;95%
Victorville;Clear;30;WSW;5;84%
Visalia;Clear;43;E;7;70%
Watsonville;Mostly cloudy;52;SE;3;100%
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