CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Monday, January 13, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Flurries;32;W;8;93%
Arcata;Cloudy;48;NW;8;99%
Auburn;Showers;44;SSE;10;96%
Avalon;Clear;49;WSW;6;89%
Bakersfield;Clear;44;Calm;0;73%
Beale AFB;Cloudy;48;S;20;93%
Big Bear City;Clear;27;Calm;0;68%
Bishop;Clear;21;NW;5;65%
Blue Canyon;Fog;30;S;15;95%
Blythe;Clear;44;NNW;4;60%
Burbank;Clear;49;Calm;0;77%
Camarillo;Clear;46;Calm;0;82%
Camp Pendleton;Clear;48;NNW;4;87%
Campo;Clear;35;ENE;6;84%
Carlsbad;Clear;45;Calm;0;89%
Chico;Cloudy;48;SSE;22;87%
China Lake;Clear;32;Calm;0;78%
Chino;Mostly clear;48;N;4;86%
Concord;Showers;52;S;14;81%
Corona;Clear;44;Calm;0;92%
Crescent City;Showers;44;W;9;88%
Daggett-Barstow;Clear;46;NW;8;47%
Edwards AFB;Clear;41;SW;10;61%
El Centro;Clear;46;WSW;4;56%
Eureka;Cloudy;48;WNW;10;89%
Fairfield;Cloudy;48;SE;10;93%
Fresno;Clear;42;SE;3;85%
Fullerton;Clear;51;Calm;1;88%
Hanford;Clear;38;Calm;0;92%
Hawthorne;Clear;54;Calm;0;77%
Hayward;Cloudy;52;S;10;76%
Imperial;Clear;46;WSW;4;56%
Imperial Beach;Mostly clear;55;Calm;0;77%
Lancaster;Clear;44;W;14;46%
Lemoore Nas;Clear;40;ESE;7;89%
Lincoln;Cloudy;50;S;14;81%
Livermore;Mostly cloudy;49;Calm;0;77%
Lompoc;Clear;47;Calm;0;83%
Long Beach;Clear;51;Calm;0;79%
Los Alamitos;Mostly clear;51;Calm;0;79%
Los Angeles;Clear;55;Calm;0;74%
Los Angeles Downtown;Clear;55;Calm;0;74%
Madera;Clear;41;Calm;0;88%
Mammoth;Snow;32;W;14;91%
Marysville;Cloudy;49;SSE;14;86%
Mather AFB;Cloudy;50;S;7;81%
Merced;Clear;39;ENE;3;85%
Merced (airport);Clear;39;ENE;3;85%
Miramar Mcas;Clear;45;ENE;7;86%
Modesto;Partly cloudy;45;ESE;7;76%
Moffett Nas;Mostly cloudy;49;SSE;7;91%
Mojave;Clear;45;W;33;45%
Montague;Cloudy;38;W;14;72%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;49;ESE;7;73%
Mount Shasta;Flurries;32;Calm;0;92%
Napa County;Cloudy;50;S;14;96%
Needles;Clear;49;WSW;10;49%
North Island;Mostly clear;54;Calm;0;81%
Oakland;Showers;51;SW;11;95%
Oceanside;Clear;45;Calm;0;89%
Ontario;Mostly clear;48;N;4;86%
Oroville;Cloudy;49;SSE;21;83%
Oxnard;Clear;46;NE;3;88%
Palm Springs;Clear;50;N;7;65%
Palmdale;Clear;39;Calm;0;59%
Paso Robles;Clear;41;S;5;85%
Point Mugu;Clear;47;N;5;89%
Porterville;Clear;37;SE;5;92%
Ramona;Fog;35;Calm;0;95%
Redding;Cloudy;49;S;18;79%
Riverside;Clear;48;Calm;0;79%
Riverside March;Clear;40;Calm;0;100%
Sacramento;Showers;52;S;8;76%
Sacramento International;Cloudy;50;S;12;79%
Salinas;Mostly cloudy;46;Calm;0;85%
San Bernardino;Clear;45;Calm;0;73%
San Carlos;Showers;50;S;3;87%
San Diego;Mostly clear;54;Calm;0;81%
San Diego Brown;Clear;47;Calm;0;89%
San Diego Montgomery;Clear;49;Calm;0;83%
San Francisco;Cloudy;52;SW;10;91%
San Jose;Mostly cloudy;52;SSE;9;74%
San Luis Obispo;Clear;48;Calm;0;67%
San Nicolas Island;Clear;50;WNW;10;89%
Sandberg;Clear;35;NNW;23;75%
Santa Ana;Clear;50;Calm;1;91%
Santa Barbara;Clear;43;Calm;0;88%
Santa Maria;Clear;50;NNW;12;60%
Santa Monica;Clear;50;Calm;0;79%
Santa Rosa;Mostly cloudy;51;SW;5;100%
Santa Ynez;Clear;37;NE;3;93%
Santee;Fog;45;Calm;0;93%
South Lake Tahoe;Flurries;32;SSW;16;85%
Stockton;Mostly cloudy;50;S;5;76%
Thermal;Clear;41;N;5;75%
Truckee-Tahoe;Flurries;32;SW;15;86%
Twentynine Palms;Clear;43;WNW;5;66%
Ukiah;Cloudy;47;SSW;5;96%
Vacaville;Showers;48;SSE;8;96%
Van Nuys;Clear;49;Calm;0;84%
Vandenberg AFB;Clear;48;NNE;9;67%
Victorville;Clear;38;WSW;6;95%
Visalia;Mostly clear;40;ESE;3;92%
Watsonville;Mostly cloudy;50;Calm;0;86%
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