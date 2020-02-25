CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Tuesday, February 25, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;27;E;6;58%
Arcata;Clear;41;NE;2;89%
Auburn;Clear;51;Calm;0;27%
Avalon;Clear;62;N;8;42%
Bakersfield;Clear;56;ESE;5;64%
Beale AFB;Clear;46;NNW;9;64%
Big Bear City;Clear;28;Calm;0;59%
Bishop;Clear;36;N;15;16%
Blue Canyon;Clear;45;NE;9;23%
Blythe;Clear;59;NNW;8;19%
Burbank;Clear;57;Calm;0;74%
Camarillo;Clear;53;W;6;66%
Camp Pendleton;Mostly cloudy;53;ESE;3;75%
Campo;Clear;43;NNE;5;62%
Carlsbad;Cloudy;49;Calm;0;92%
Chico;Clear;52;NW;5;37%
China Lake;Clear;50;WSW;9;34%
Chino;Clear;55;NNW;3;73%
Concord;Clear;52;SSE;5;63%
Corona;Clear;53;Calm;0;79%
Crescent City;Clear;46;N;3;92%
Daggett-Barstow;Clear;53;W;13;16%
Edwards AFB;Clear;44;SSW;5;76%
El Centro;Clear;57;W;5;41%
Eureka;Clear;41;NE;3;94%
Fairfield;Clear;50;SSW;8;60%
Fresno;Clear;53;Calm;0;73%
Fullerton;Clear;56;Calm;1;79%
Hanford;Clear;48;Calm;0;89%
Hawthorne;Clear;57;Calm;0;83%
Hayward;Clear;52;ESE;3;66%
Imperial;Clear;57;W;5;41%
Imperial Beach;Mostly clear;60;Calm;0;74%
Lancaster;Clear;48;N;7;65%
Lemoore Nas;Clear;44;SW;7;67%
Lincoln;Clear;43;NNW;14;70%
Livermore;Clear;49;Calm;0;70%
Lompoc;Clear;64;NNW;12;31%
Long Beach;Clear;57;Calm;0;86%
Los Alamitos;Clear;57;Calm;0;86%
Los Angeles;Clear;58;Calm;0;80%
Los Angeles Downtown;Clear;58;Calm;0;80%
Madera;Clear;45;Calm;0;85%
Mammoth;Clear;33;E;4;39%
Marysville;Clear;57;NNW;12;35%
Mather AFB;Clear;54;N;6;43%
Merced;Clear;48;E;6;79%
Merced (airport);Clear;48;E;6;79%
Miramar Mcas;Clear;52;E;3;86%
Modesto;Clear;56;E;6;43%
Moffett Nas;Clear;50;N;5;75%
Mojave;Clear;48;Calm;0;57%
Montague;Clear;33;Calm;0;47%
Monterey Rabr;Clear;48;E;6;79%
Mount Shasta;Clear;42;Calm;0;27%
Napa County;Clear;45;ENE;3;82%
Needles;Clear;59;E;5;38%
North Island;Mostly clear;57;Calm;0;89%
Oakland;Mostly clear;54;ENE;4;67%
Oceanside;Cloudy;49;Calm;0;92%
Ontario;Clear;55;NNW;3;73%
Oroville;Clear;55;NNW;6;36%
Oxnard;Clear;55;NNE;3;83%
Palm Springs;Mostly cloudy;64;NNW;8;26%
Palmdale;Clear;43;SE;3;57%
Paso Robles;Clear;49;NNE;3;63%
Point Mugu;Clear;52;Calm;0;86%
Porterville;Clear;47;ESE;7;89%
Ramona;Fog;43;Calm;0;100%
Redding;Clear;54;Calm;0;36%
Riverside;Clear;55;NE;6;79%
Riverside March;Clear;45;Calm;0;90%
Sacramento;Clear;59;NW;9;33%
Sacramento International;Clear;56;NNW;14;40%
Salinas;Clear;48;Calm;0;82%
San Bernardino;Clear;49;ENE;6;70%
San Carlos;Mostly clear;50;WNW;5;66%
San Diego;Mostly clear;57;Calm;0;89%
San Diego Brown;Clear;50;E;3;93%
San Diego Montgomery;Clear;54;Calm;0;86%
San Francisco;Mostly clear;54;NW;6;65%
San Jose;Clear;53;Calm;0;76%
San Luis Obispo;Clear;50;E;3;65%
San Nicolas Island;Clear;54;WNW;14;74%
Sandberg;Clear;46;NNW;24;62%
Santa Ana;Clear;57;N;2;78%
Santa Barbara;Clear;55;N;5;32%
Santa Maria;Clear;62;N;9;36%
Santa Monica;Clear;53;Calm;0;92%
Santa Rosa;Clear;45;NNW;3;92%
Santa Ynez;Clear;55;SW;5;30%
Santee;Clear;52;Calm;0;93%
South Lake Tahoe;Clear;27;S;3;63%
Stockton;Clear;51;W;7;63%
Thermal;Clear;48;Calm;0;70%
Truckee-Tahoe;Clear;25;Calm;0;63%
Twentynine Palms;Clear;52;W;5;19%
Ukiah;Clear;48;NNW;3;65%
Vacaville;Clear;68;NNW;14;18%
Van Nuys;Clear;56;NNE;7;58%
Vandenberg AFB;Clear;56;NNE;13;46%
Victorville;Clear;45;S;5;73%
Visalia;Mostly clear;52;E;5;82%
Watsonville;Clear;48;N;6;82%
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