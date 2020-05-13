CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, May 13, 2020

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;42;WSW;7;88%

Arcata;Mostly clear;52;SSE;3;90%

Auburn;Partly cloudy;53;S;3;81%

Avalon;Clear;54;W;9;82%

Bakersfield;Partly cloudy;62;NNW;10;45%

Beale AFB;Clear;58;S;7;70%

Big Bear City;Clear;37;W;12;86%

Bishop;Mostly clear;54;N;9;35%

Blue Canyon;Fog;39;S;9;95%

Blythe;Clear;72;SE;6;44%

Burbank;Clear;61;W;5;57%

Camarillo;Clear;60;SSE;5;72%

Camp Pendleton;Cloudy;64;W;4;73%

Campo;Mostly cloudy;55;SW;16;86%

Carlsbad;Cloudy;63;NW;8;80%

Chico;Mostly cloudy;59;SE;10;62%

China Lake;Clear;65;SW;13;31%

Chino;Cloudy;60;WSW;3;73%

Concord;Showers;56;SW;6;74%

Corona;Mostly cloudy;62;SW;6;74%

Crescent City;Mostly cloudy;54;SSE;10;89%

Daggett-Barstow;Clear;64;WSW;20;46%

Edwards AFB;Clear;56;SW;20;67%

El Centro;Clear;70;W;15;46%

Eureka;Mostly clear;52;SE;5;83%

Fairfield;Clear;55;WSW;10;78%

Fresno;Clear;62;NW;20;53%

Fullerton;Mostly cloudy;63;W;2;65%

Hanford;Clear;63;NW;16;49%

Hawthorne;Clear;62;WNW;6;59%

Hayward;Mostly cloudy;57;W;8;71%

Imperial;Clear;70;W;15;46%

Imperial Beach;Mostly cloudy;66;NW;5;83%

Lancaster;Clear;55;SW;17;68%

Lemoore Nas;Partly cloudy;62;NW;16;45%

Lincoln;Clear;55;S;9;66%

Livermore;Showers;54;WSW;10;39%

Lompoc;Mostly clear;53;NNW;5;85%

Long Beach;Cloudy;63;W;7;64%

Los Alamitos;Cloudy;63;W;7;64%

Los Angeles;Mostly clear;64;Calm;0;60%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;64;Calm;0;60%

Madera;Clear;58;WNW;10;66%

Mammoth;Mostly clear;40;S;5;99%

Marysville;Clear;58;SSW;9;66%

Mather AFB;Mostly cloudy;55;S;8;76%

Merced;Clear;60;NNW;13;57%

Merced (airport);Clear;60;NNW;13;57%

Miramar Mcas;Cloudy;64;W;7;80%

Modesto;Showers;60;NNW;14;59%

Moffett Nas;Mostly clear;53;WNW;2;84%

Mojave;Mostly cloudy;55;W;13;58%

Montague;Mostly cloudy;50;W;5;60%

Monterey Rabr;Cloudy;59;WNW;5;77%

Mount Shasta;Mostly clear;44;Calm;0;88%

Napa County;Clear;52;Calm;0;89%

Needles;Clear;78;SSE;5;26%

North Island;Mostly cloudy;66;WNW;5;69%

Oakland;Mostly clear;55;SW;2;81%

Oceanside;Cloudy;63;NW;8;80%

Ontario;Cloudy;60;WSW;3;73%

Oroville;Mostly clear;61;SE;9;57%

Oxnard;Clear;59;W;9;77%

Palm Springs;Clear;74;NW;14;38%

Palmdale;Clear;55;SW;23;66%

Paso Robles;Clear;54;WNW;6;66%

Point Mugu;Clear;58;WNW;6;80%

Porterville;Mostly cloudy;62;WSW;7;55%

Ramona;Cloudy;57;W;9;96%

Redding;Cloudy;55;N;5;89%

Riverside;Mostly cloudy;61;W;8;72%

Riverside March;Mostly clear;58;NW;8;77%

Sacramento;Mostly clear;56;SW;8;74%

Sacramento International;Partly cloudy;58;SSE;8;64%

Salinas;Showers;58;W;7;77%

San Bernardino;Cloudy;62;W;6;67%

San Carlos;Mostly clear;55;W;9;81%

San Diego;Cloudy;66;WNW;5;69%

San Diego Brown;Mostly cloudy;62;N;3;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;63;W;8;75%

San Francisco;Mostly clear;54;WSW;3;86%

San Jose;Partly cloudy;57;NW;9;66%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;56;NW;6;83%

San Nicolas Island;Clear;54;WNW;14;89%

Sandberg;Mostly clear;46;W;5;88%

Santa Ana;Cloudy;62;W;3;76%

Santa Barbara;Clear;58;Calm;0;64%

Santa Maria;Clear;53;NNW;5;89%

Santa Monica;Clear;61;Calm;0;64%

Santa Rosa;Mostly clear;53;SW;5;89%

Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;87%

Santee;Cloudy;63;W;9;82%

South Lake Tahoe;Cloudy;41;S;12;67%

Stockton;Cloudy;60;NW;12;59%

Thermal;Clear;73;NNW;17;42%

Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;37;SSW;9;80%

Twentynine Palms;Clear;62;WSW;6;49%

Ukiah;Clear;51;WNW;3;79%

Vacaville;Clear;57;SW;6;66%

Van Nuys;Clear;58;Calm;0;70%

Vandenberg AFB;Mostly clear;52;NNW;5;94%

Victorville;Clear;53;SSW;6;72%

Visalia;Clear;63;NW;18;53%

Watsonville;Clear;53;NNW;3;89%

_____

Copyright 2020 AccuWeather