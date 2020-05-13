CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, May 13, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;42;WSW;7;88%
Arcata;Mostly clear;52;SSE;3;90%
Auburn;Partly cloudy;53;S;3;81%
Avalon;Clear;54;W;9;82%
Bakersfield;Partly cloudy;62;NNW;10;45%
Beale AFB;Clear;58;S;7;70%
Big Bear City;Clear;37;W;12;86%
Bishop;Mostly clear;54;N;9;35%
Blue Canyon;Fog;39;S;9;95%
Blythe;Clear;72;SE;6;44%
Burbank;Clear;61;W;5;57%
Camarillo;Clear;60;SSE;5;72%
Camp Pendleton;Cloudy;64;W;4;73%
Campo;Mostly cloudy;55;SW;16;86%
Carlsbad;Cloudy;63;NW;8;80%
Chico;Mostly cloudy;59;SE;10;62%
China Lake;Clear;65;SW;13;31%
Chino;Cloudy;60;WSW;3;73%
Concord;Showers;56;SW;6;74%
Corona;Mostly cloudy;62;SW;6;74%
Crescent City;Mostly cloudy;54;SSE;10;89%
Daggett-Barstow;Clear;64;WSW;20;46%
Edwards AFB;Clear;56;SW;20;67%
El Centro;Clear;70;W;15;46%
Eureka;Mostly clear;52;SE;5;83%
Fairfield;Clear;55;WSW;10;78%
Fresno;Clear;62;NW;20;53%
Fullerton;Mostly cloudy;63;W;2;65%
Hanford;Clear;63;NW;16;49%
Hawthorne;Clear;62;WNW;6;59%
Hayward;Mostly cloudy;57;W;8;71%
Imperial;Clear;70;W;15;46%
Imperial Beach;Mostly cloudy;66;NW;5;83%
Lancaster;Clear;55;SW;17;68%
Lemoore Nas;Partly cloudy;62;NW;16;45%
Lincoln;Clear;55;S;9;66%
Livermore;Showers;54;WSW;10;39%
Lompoc;Mostly clear;53;NNW;5;85%
Long Beach;Cloudy;63;W;7;64%
Los Alamitos;Cloudy;63;W;7;64%
Los Angeles;Mostly clear;64;Calm;0;60%
Los Angeles Downtown;Mostly clear;64;Calm;0;60%
Madera;Clear;58;WNW;10;66%
Mammoth;Mostly clear;40;S;5;99%
Marysville;Clear;58;SSW;9;66%
Mather AFB;Mostly cloudy;55;S;8;76%
Merced;Clear;60;NNW;13;57%
Merced (airport);Clear;60;NNW;13;57%
Miramar Mcas;Cloudy;64;W;7;80%
Modesto;Showers;60;NNW;14;59%
Moffett Nas;Mostly clear;53;WNW;2;84%
Mojave;Mostly cloudy;55;W;13;58%
Montague;Mostly cloudy;50;W;5;60%
Monterey Rabr;Cloudy;59;WNW;5;77%
Mount Shasta;Mostly clear;44;Calm;0;88%
Napa County;Clear;52;Calm;0;89%
Needles;Clear;78;SSE;5;26%
North Island;Mostly cloudy;66;WNW;5;69%
Oakland;Mostly clear;55;SW;2;81%
Oceanside;Cloudy;63;NW;8;80%
Ontario;Cloudy;60;WSW;3;73%
Oroville;Mostly clear;61;SE;9;57%
Oxnard;Clear;59;W;9;77%
Palm Springs;Clear;74;NW;14;38%
Palmdale;Clear;55;SW;23;66%
Paso Robles;Clear;54;WNW;6;66%
Point Mugu;Clear;58;WNW;6;80%
Porterville;Mostly cloudy;62;WSW;7;55%
Ramona;Cloudy;57;W;9;96%
Redding;Cloudy;55;N;5;89%
Riverside;Mostly cloudy;61;W;8;72%
Riverside March;Mostly clear;58;NW;8;77%
Sacramento;Mostly clear;56;SW;8;74%
Sacramento International;Partly cloudy;58;SSE;8;64%
Salinas;Showers;58;W;7;77%
San Bernardino;Cloudy;62;W;6;67%
San Carlos;Mostly clear;55;W;9;81%
San Diego;Cloudy;66;WNW;5;69%
San Diego Brown;Mostly cloudy;62;N;3;83%
San Diego Montgomery;Cloudy;63;W;8;75%
San Francisco;Mostly clear;54;WSW;3;86%
San Jose;Partly cloudy;57;NW;9;66%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;56;NW;6;83%
San Nicolas Island;Clear;54;WNW;14;89%
Sandberg;Mostly clear;46;W;5;88%
Santa Ana;Cloudy;62;W;3;76%
Santa Barbara;Clear;58;Calm;0;64%
Santa Maria;Clear;53;NNW;5;89%
Santa Monica;Clear;61;Calm;0;64%
Santa Rosa;Mostly clear;53;SW;5;89%
Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;87%
Santee;Cloudy;63;W;9;82%
South Lake Tahoe;Cloudy;41;S;12;67%
Stockton;Cloudy;60;NW;12;59%
Thermal;Clear;73;NNW;17;42%
Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;37;SSW;9;80%
Twentynine Palms;Clear;62;WSW;6;49%
Ukiah;Clear;51;WNW;3;79%
Vacaville;Clear;57;SW;6;66%
Van Nuys;Clear;58;Calm;0;70%
Vandenberg AFB;Mostly clear;52;NNW;5;94%
Victorville;Clear;53;SSW;6;72%
Visalia;Clear;63;NW;18;53%
Watsonville;Clear;53;NNW;3;89%
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