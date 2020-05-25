CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Monday, May 25, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;56;S;3;57%

Arcata;Clear;53;WNW;2;93%

Auburn;Clear;68;Calm;0;57%

Avalon;Clear;65;WNW;7;46%

Bakersfield;Clear;78;SE;5;26%

Beale AFB;Clear;71;NNE;5;42%

Big Bear City;Clear;41;Calm;0;41%

Bishop;Clear;70;NNE;9;16%

Blue Canyon;Clear;62;ENE;6;36%

Blythe;Clear;76;W;4;16%

Burbank;Clear;66;ESE;9;69%

Camarillo;Clear;61;W;3;72%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;62;WNW;2;87%

Campo;Clear;55;NE;5;83%

Carlsbad;Cloudy;60;Calm;0;96%

Chico;Clear;75;ENE;7;35%

China Lake;Clear;67;SSW;5;27%

Chino;Clear;62;NW;2;74%

Concord;Clear;73;S;5;29%

Corona;Clear;61;Calm;0;83%

Crescent City;Clear;52;WSW;3;86%

Daggett-Barstow;Clear;79;WSW;14;19%

Edwards AFB;Clear;69;SW;9;30%

El Centro;Clear;75;W;5;35%

Eureka;Clear;51;Calm;0;86%

Fairfield;Clear;69;SSW;10;40%

Fresno;Clear;79;NW;7;32%

Fullerton;Clear;64;SSW;2;75%

Hanford;Clear;67;WNW;3;67%

Hawthorne;Clear;62;SSW;3;74%

Hayward;Clear;66;Calm;0;67%

Imperial;Clear;75;W;5;35%

Imperial Beach;Cloudy;60;ESE;2;89%

Lancaster;Clear;67;WSW;9;33%

Lemoore Nas;Clear;69;WNW;9;35%

Lincoln;Clear;61;ENE;7;77%

Livermore;Clear;70;Calm;0;30%

Lompoc;Clear;54;Calm;0;89%

Long Beach;Clear;64;Calm;0;74%

Los Alamitos;Clear;64;Calm;0;74%

Los Angeles;Clear;63;Calm;0;75%

Los Angeles Downtown;Clear;63;Calm;0;75%

Madera;Clear;70;NW;6;54%

Mammoth;Partly cloudy;57;NW;4;52%

Marysville;Clear;69;Calm;0;65%

Mather AFB;Clear;68;SW;2;49%

Merced;Clear;77;WNW;5;34%

Merced (airport);Clear;77;WNW;5;34%

Miramar Mcas;Partly cloudy;60;NE;3;86%

Modesto;Clear;75;WNW;8;35%

Moffett Nas;Clear;68;S;3;52%

Mojave;Clear;72;NW;13;24%

Montague;Clear;65;N;9;46%

Monterey Rabr;Clear;60;Calm;0;72%

Mount Shasta;Showers;62;N;3;45%

Napa County;Clear;63;Calm;0;72%

Needles;Clear;77;W;7;10%

North Island;Mostly cloudy;64;WNW;5;77%

Oakland;Clear;63;SW;2;78%

Oceanside;Cloudy;60;Calm;0;96%

Ontario;Clear;62;NW;2;74%

Oroville;Clear;74;E;3;47%

Oxnard;Clear;57;W;3;93%

Palm Springs;Clear;86;WNW;9;22%

Palmdale;Clear;67;S;8;33%

Paso Robles;Clear;68;NW;12;38%

Point Mugu;Clear;56;W;5;93%

Porterville;Clear;67;ESE;6;50%

Ramona;Clear;57;Calm;0;89%

Redding;Clear;72;NW;3;51%

Riverside;Clear;67;Calm;0;62%

Riverside March;Clear;60;Calm;0;73%

Sacramento;Clear;70;Calm;0;40%

Sacramento International;Clear;72;SSW;5;51%

Salinas;Clear;59;NW;5;77%

San Bernardino;Clear;69;Calm;0;57%

San Carlos;Partly cloudy;64;Calm;0;72%

San Diego;Cloudy;64;WNW;5;77%

San Diego Brown;Cloudy;61;Calm;0;86%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;63;WSW;3;80%

San Francisco;Mostly clear;59;WSW;2;82%

San Jose;Clear;69;SW;5;43%

San Luis Obispo;Mostly clear;55;ESE;5;79%

San Nicolas Island;Clear;54;WNW;13;82%

Sandberg;Cloudy;63;NW;17;33%

Santa Ana;Partly cloudy;62;SSW;2;87%

Santa Barbara;Clear;58;E;5;90%

Santa Maria;Clear;54;Calm;0;86%

Santa Monica;Clear;61;SSE;3;80%

Santa Rosa;Clear;63;S;3;62%

Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;87%

Santee;Clear;61;Calm;0;87%

South Lake Tahoe;Clear;47;S;5;63%

Stockton;Clear;69;WSW;7;44%

Thermal;Clear;85;NW;8;26%

Truckee-Tahoe;Clear;45;Calm;0;65%

Twentynine Palms;Clear;74;W;4;15%

Ukiah;Clear;69;Calm;0;46%

Vacaville;Clear;66;Calm;0;49%

Van Nuys;Clear;65;SSE;3;75%

Vandenberg AFB;Clear;52;Calm;0;93%

Victorville;Clear;63;W;2;45%

Visalia;Clear;71;Calm;0;47%

Watsonville;Clear;56;Calm;0;89%

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