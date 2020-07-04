CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, July 4, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;60;S;3;43%

Arcata;Clear;56;NE;2;91%

Auburn;Clear;70;E;6;45%

Avalon;Clear;75;Calm;0;27%

Bakersfield;Clear;78;NNW;8;35%

Beale AFB;Clear;71;SSE;6;48%

Big Bear City;Mostly cloudy;52;Calm;0;61%

Bishop;Clear;81;S;3;14%

Blue Canyon;Clear;60;ESE;3;47%

Blythe;Clear;92;S;5;24%

Burbank;Clear;75;Calm;0;33%

Camarillo;Clear;64;Calm;0;74%

Camp Pendleton;Mostly clear;66;NNW;2;92%

Campo;Clear;63;NNE;5;59%

Carlsbad;Mostly clear;62;Calm;0;100%

Chico;Clear;76;ENE;4;43%

China Lake;Clear;82;S;14;19%

Chino;Clear;70;NW;2;62%

Concord;Clear;66;SSW;7;49%

Corona;Clear;71;N;5;68%

Crescent City;Clear;50;Calm;0;92%

Daggett-Barstow;Clear;82;WNW;16;19%

Edwards AFB;Clear;74;WSW;13;25%

El Centro;Clear;88;WSW;6;27%

Eureka;Clear;57;N;8;69%

Fairfield;Clear;62;SW;21;62%

Fresno;Clear;81;NW;12;32%

Fullerton;Clear;72;W;2;73%

Hanford;Clear;79;NW;9;38%

Hawthorne;Clear;65;WSW;6;77%

Hayward;Clear;59;NW;3;74%

Imperial;Clear;88;WSW;6;27%

Imperial Beach;Clear;68;WSW;2;92%

Lancaster;Clear;73;WSW;12;23%

Lemoore Nas;Clear;76;NW;12;35%

Lincoln;Clear;72;Calm;0;49%

Livermore;Clear;63;W;7;55%

Lompoc;Cloudy;57;Calm;0;93%

Long Beach;Clear;66;NW;6;77%

Los Alamitos;Clear;66;NW;6;77%

Los Angeles;Clear;66;Calm;0;81%

Los Angeles Downtown;Clear;66;Calm;0;81%

Madera;Clear;71;WNW;8;56%

Mammoth;Clear;61;WNW;3;43%

Marysville;Clear;71;SE;6;60%

Mather AFB;Clear;66;SSE;3;54%

Merced;Clear;74;NNW;8;47%

Merced (airport);Clear;74;NNW;8;47%

Miramar Mcas;Clear;67;NNW;5;90%

Modesto;Clear;76;NNW;8;31%

Moffett Nas;Clear;61;NNW;3;82%

Mojave;Clear;79;WNW;14;22%

Montague;Clear;68;N;9;41%

Monterey Rabr;Mostly clear;56;WSW;3;86%

Mount Shasta;Clear;60;ENE;6;51%

Napa County;Clear;61;SSW;13;77%

Needles;Clear;96;SW;10;16%

North Island;Clear;68;WNW;3;81%

Oakland;Clear;58;SSW;3;90%

Oceanside;Mostly clear;62;Calm;0;100%

Ontario;Clear;70;NW;2;62%

Oroville;Clear;80;E;6;32%

Oxnard;Clear;61;NNW;5;89%

Palm Springs;Clear;95;NW;12;17%

Palmdale;Clear;75;SW;3;12%

Paso Robles;Clear;65;WNW;8;51%

Point Mugu;Clear;60;N;5;83%

Porterville;Clear;75;WNW;5;46%

Ramona;Clear;61;Calm;0;75%

Redding;Clear;76;Calm;0;37%

Riverside;Clear;76;Calm;0;46%

Riverside March;Clear;70;WNW;3;50%

Sacramento;Clear;67;SSE;5;52%

Sacramento International;Clear;69;SSE;7;50%

Salinas;Mostly clear;59;NNW;8;77%

San Bernardino;Clear;75;WSW;6;43%

San Carlos;Clear;59;NW;6;67%

San Diego;Clear;68;WNW;3;81%

San Diego Brown;Clear;63;SSW;3;90%

San Diego Montgomery;Clear;68;NW;5;81%

San Francisco;Clear;60;WSW;4;77%

San Jose;Clear;62;NW;5;67%

San Luis Obispo;Clear;55;WNW;3;92%

San Nicolas Island;Clear;56;WNW;6;89%

Sandberg;Clear;69;WNW;12;35%

Santa Ana;Clear;72;W;1;77%

Santa Barbara;Clear;61;Calm;0;89%

Santa Maria;Clear;57;Calm;0;86%

Santa Monica;Clear;64;SE;3;86%

Santa Rosa;Clear;57;SSE;5;77%

Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;87%

Santee;Clear;66;W;5;82%

South Lake Tahoe;Clear;58;Calm;0;50%

Stockton;Clear;71;W;5;38%

Thermal;Clear;92;NW;8;20%

Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;65%

Twentynine Palms;Clear;81;W;4;26%

Ukiah;Clear;68;Calm;0;41%

Vacaville;Clear;70;SW;6;48%

Van Nuys;Clear;71;W;5;53%

Vandenberg AFB;Showers;55;NNE;5;100%

Victorville;Clear;74;SSW;3;19%

Visalia;Clear;76;NW;6;44%

Watsonville;Mostly cloudy;55;Calm;0;92%

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