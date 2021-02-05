CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Friday, February 5, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;22;E;3;84% Arcata;Clear;41;E;3;97% Auburn;Clear;39;Calm;0;86% Avalon;Clear;53;W;9;44% Bakersfield;Clear;45;ENE;3;73% Beale AFB;Clear;38;Calm;0;84% Big Bear City;Clear;27;Calm;0;68% Bishop;Clear;34;W;12;58% Blue Canyon;Clear;41;ENE;6;46% Blythe;Clear;52;WSW;5;31% Burbank;Clear;51;N;3;73% Camarillo;Clear;48;NNW;5;73% Camp Pendleton;Clear;53;NNE;2;85% Campo;Clear;41;ENE;4;50% Carlsbad;Clear;45;Calm;0;92% Chico;Clear;41;Calm;0;75% China Lake;Partly cloudy;42;SW;7;41% Chino;Clear;49;NNW;3;83% Concord;Clear;44;S;6;70% Corona;Clear;47;Calm;0;92% Crescent City;Clear;41;Calm;0;92% Daggett-Barstow;Mostly clear;43;WNW;7;32% Edwards AFB;Mostly cloudy;39;NW;3;55% El Centro;Partly cloudy;52;N;3;40% Eureka;Clear;41;NNE;2;91% Fairfield;Clear;42;SW;9;66% Fresno;Clear;46;Calm;0;73% Fullerton;Partly cloudy;53;Calm;0;89% Hanford;Clear;38;Calm;0;96% Hawthorne;Mostly clear;54;Calm;0;74% Hayward;Clear;47;NE;5;58% Imperial;Partly cloudy;52;N;3;40% Imperial Beach;Mostly clear;54;Calm;0;80% Lancaster;Partly cloudy;34;WNW;3;66% Lemoore Nas;Clear;41;Calm;0;75% Lincoln;Clear;34;ENE;5;93% Livermore;Clear;51;NE;3;40% Lompoc;Clear;44;ENE;5;88% Long Beach;Partly cloudy;53;ESE;3;82% Los Alamitos;Partly cloudy;53;ESE;3;82% Los Angeles;Mostly clear;54;Calm;0;77% Los Angeles Downtown;Mostly clear;54;Calm;0;77% Madera;Clear;42;NE;1;100% Mammoth;Clear;32;SE;3;67% Marysville;Clear;43;Calm;0;67% Mather AFB;Clear;39;E;3;93% Merced;Clear;42;Calm;0;76% Merced (airport);Clear;42;Calm;0;76% Miramar Mcas;Clear;47;E;7;92% Modesto;Clear;41;Calm;0;85% Moffett Nas;Clear;46;Calm;0;61% Mojave;Mostly clear;39;NNW;8;48% Montague;Clear;28;Calm;0;81% Monterey Rabr;Clear;45;Calm;0;70% Mount Shasta;Clear;32;NE;3;69% Napa County;Clear;46;SSE;5;70% Needles;Clear;55;W;8;22% North Island;Mostly clear;55;Calm;0;77% Oakland;Clear;42;NE;2;80% Oceanside;Clear;45;Calm;0;92% Ontario;Clear;49;NNW;3;83% Oroville;Clear;50;NW;6;52% Oxnard;Clear;47;NE;3;83% Palm Springs;Clear;56;NNW;7;36% Palmdale;Mostly clear;38;W;7;64% Paso Robles;Clear;41;NE;5;75% Point Mugu;Clear;48;WNW;5;76% Porterville;Clear;40;SE;5;92% Ramona;Clear;36;Calm;0;96% Redding;Clear;51;N;7;44% Riverside;Clear;49;Calm;0;86% Riverside March;Clear;42;Calm;0;86% Sacramento;Clear;44;WSW;5;73% Sacramento International;Clear;46;N;6;60% Salinas;Clear;46;NNW;3;79% San Bernardino;Clear;49;Calm;0;57% San Carlos;Clear;45;Calm;0;70% San Diego;Mostly clear;55;Calm;0;77% San Diego Brown;Mostly clear;49;ENE;6;83% San Diego Montgomery;Clear;51;NE;5;85% San Francisco;Clear;48;NNW;2;62% San Jose;Clear;47;Calm;0;60% San Luis Obispo;Clear;51;WSW;6;54% San Nicolas Island;Clear;50;WNW;14;82% Sandberg;Clear;46;ENE;18;31% Santa Ana;Mostly clear;47;ENE;2;94% Santa Barbara;Clear;46;Calm;0;76% Santa Maria;Clear;46;Calm;0;82% Santa Monica;Clear;51;Calm;0;82% Santa Rosa;Clear;41;Calm;0;88% Santa Ynez;Clear;41;Calm;0;93% Santee;Clear;48;WNW;3;87% South Lake Tahoe;Clear;20;SSW;3;84% Stockton;Clear;42;Calm;0;78% Thermal;Clear;45;N;3;41% Truckee-Tahoe;Clear;19;SSW;3;92% Twentynine Palms;Mostly clear;52;NW;6;24% Ukiah;Clear;42;W;3;85% Vacaville;Clear;49;S;3;44% Van Nuys;Clear;50;Calm;0;80% Vandenberg AFB;Clear;43;SE;7;95% Victorville;Mostly clear;37;NW;4;59% Visalia;Clear;42;NE;5;95% Watsonville;Clear;43;NW;6;70% _____ Copyright 2021 AccuWeather