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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Tuesday, March 9, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;24;ENE;3;88%

Arcata;Mostly cloudy;43;SE;4;95%

Auburn;Rain;41;SE;7;93%

Avalon;Cloudy;48;WSW;13;86%

Bakersfield;Cloudy;51;N;7;47%

Beale AFB;Showers;45;SE;7;93%

Big Bear City;Partly cloudy;27;SW;7;79%

Bishop;Cloudy;32;NNE;8;35%

Blue Canyon;Snow;27;S;16;92%

Blythe;Clear;55;SSW;7;36%

Burbank;Cloudy;51;N;5;51%

Camarillo;Cloudy;53;WSW;3;71%

Camp Pendleton;Cloudy;55;W;5;73%

Campo;Mostly cloudy;41;WSW;6;90%

Carlsbad;Mostly cloudy;53;N;3;76%

Chico;Rain;39;S;12;93%

China Lake;Mostly clear;49;SW;17;33%

Chino;Cloudy;50;SW;4;84%

Concord;Rain;47;S;5;83%

Corona;Mostly cloudy;52;SW;7;74%

Crescent City;Cloudy;43;ESE;6;85%

Daggett-Barstow;Clear;50;WSW;18;42%

Edwards AFB;Mostly cloudy;43;WSW;17;65%

El Centro;Mostly clear;54;WSW;22;46%

Eureka;Mostly cloudy;41;SE;8;93%

Fairfield;Showers;45;SSW;9;90%

Fresno;Showers;54;SSW;9;46%

Fullerton;Showers;55;Calm;0;63%

Hanford;Cloudy;50;SSW;6;68%

Hawthorne;Cloudy;55;W;7;63%

Hayward;Cloudy;46;SSE;12;82%

Imperial;Mostly clear;54;WSW;22;46%

Imperial Beach;Partly cloudy;56;W;9;74%

Lancaster;Cloudy;43;SW;14;65%

Lemoore Nas;Cloudy;53;SSW;14;50%

Lincoln;Rain;45;SSE;7;93%

Livermore;Cloudy;45;WSW;6;85%

Lompoc;Rain;47;ESE;6;76%

Long Beach;Cloudy;55;WSW;6;66%

Los Alamitos;Cloudy;55;WSW;6;66%

Los Angeles;Cloudy;55;Calm;0;66%

Los Angeles Downtown;Cloudy;55;Calm;0;66%

Madera;Showers;50;WSW;4;76%

Mammoth;Cloudy;25;SE;4;96%

Marysville;Rain;45;SSW;6;85%

Mather AFB;Showers;45;S;4;93%

Merced;Rain;49;Calm;0;70%

Merced (airport);Rain;49;Calm;0;70%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;52;SW;5;76%

Modesto;Showers;49;S;6;68%

Moffett Nas;Cloudy;45;SE;8;93%

Mojave;Mostly cloudy;41;SW;17;80%

Montague;Cloudy;35;SSE;7;81%

Monterey Rabr;Cloudy;50;SSE;13;79%

Mount Shasta;Fog;32;Calm;0;86%

Napa County;Cloudy;46;SE;5;85%

Needles;Clear;59;SW;6;24%

North Island;Mostly cloudy;58;W;9;61%

Oakland;Showers;45;S;5;90%

Oceanside;Mostly cloudy;53;N;3;76%

Ontario;Cloudy;50;SW;4;84%

Oroville;Rain;45;SSE;14;79%

Oxnard;Cloudy;53;WSW;7;73%

Palm Springs;Mostly clear;58;E;14;31%

Palmdale;Mostly cloudy;43;SW;23;57%

Paso Robles;Showers;48;SW;7;76%

Point Mugu;Cloudy;52;W;7;71%

Porterville;Cloudy;47;SSE;5;68%

Ramona;Mostly cloudy;47;W;5;89%

Redding;Showers;44;W;4;85%

Riverside;Mostly cloudy;51;WSW;7;65%

Riverside March;Rain;48;SSW;5;70%

Sacramento;Showers;46;SSW;8;85%

Sacramento International;Cloudy;46;S;12;82%

Salinas;Rain;48;SW;5;82%

San Bernardino;Rain;52;Calm;0;59%

San Carlos;Cloudy;46;SE;9;93%

San Diego;Mostly cloudy;58;W;9;61%

San Diego Brown;Partly cloudy;50;Calm;6;76%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;53;S;6;71%

San Francisco;Cloudy;45;S;4;90%

San Jose;Cloudy;47;SE;13;79%

San Luis Obispo;Rain;48;S;6;86%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;52;SW;10;82%

Sandberg;Fog;36;S;12;85%

Santa Ana;Mostly cloudy;53;WSW;3;80%

Santa Barbara;Cloudy;48;Calm;0;73%

Santa Maria;Showers;48;WSW;7;87%

Santa Monica;Cloudy;54;N;6;69%

Santa Rosa;Cloudy;43;ENE;3;92%

Santa Ynez;Showers;45;E;9;75%

Santee;Cloudy;52;Calm;0;76%

South Lake Tahoe;Cloudy;28;S;9;58%

Stockton;Rain;49;SW;8;73%

Thermal;Clear;58;NW;13;32%

Truckee-Tahoe;Flurries;28;SW;5;68%

Twentynine Palms;Mostly clear;53;SW;12;29%

Ukiah;Cloudy;39;Calm;0;85%

Vacaville;Cloudy;45;S;6;89%

Van Nuys;Cloudy;50;Calm;0;67%

Vandenberg AFB;Cloudy;46;Calm;0;93%

Victorville;Mostly clear;42;S;10;72%

Visalia;Cloudy;51;SSW;9;58%

Watsonville;Showers;46;Calm;0;92%

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Copyright 2021 AccuWeather