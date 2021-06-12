CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Saturday, June 12, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Mostly cloudy;45;Calm;0;92% Arcata;Mostly cloudy;59;E;3;97% Auburn;Cloudy;64;ESE;6;31% Avalon;Clear;65;ENE;5;32% Bakersfield;Clear;71;Calm;0;29% Beale AFB;Partly cloudy;67;SE;10;46% Big Bear City;Clear;41;Calm;0;35% Bishop;Clear;62;N;6;21% Blue Canyon;Cloudy;54;ESE;3;29% Blythe;Clear;79;WSW;4;17% Burbank;Clear;65;E;3;55% Camarillo;Clear;61;Calm;0;66% Camp Pendleton;Clear;59;ENE;2;88% Campo;Clear;52;ENE;3;62% Carlsbad;Clear;55;Calm;0;89% Chico;Mostly cloudy;72;SE;10;40% China Lake;Clear;71;SW;10;20% Chino;Clear;60;NNW;2;61% Concord;Mostly cloudy;62;SSE;7;72% Corona;Clear;59;Calm;0;66% Crescent City;Cloudy;57;S;8;96% Daggett-Barstow;Clear;73;WNW;10;17% Edwards AFB;Clear;65;SW;12;28% El Centro;Clear;76;W;6;27% Eureka;Mostly cloudy;57;SE;3;96% Fairfield;Mostly cloudy;62;SW;16;74% Fresno;Clear;68;NW;15;40% Fullerton;Partly cloudy;64;Calm;0;72% Hanford;Clear;67;NW;12;43% Hawthorne;Mostly clear;62;Calm;0;69% Hayward;Cloudy;61;Calm;0;83% Imperial;Clear;76;W;6;27% Imperial Beach;Clear;57;W;1;92% Lancaster;Clear;68;W;15;24% Lemoore Nas;Clear;65;NNW;13;38% Lincoln;Mostly cloudy;64;SSE;7;51% Livermore;Mostly cloudy;60;WSW;7;74% Lompoc;Clear;50;Calm;0;82% Long Beach;Mostly clear;62;ESE;5;83% Los Alamitos;Mostly clear;62;ESE;5;83% Los Angeles;Mostly clear;64;Calm;0;69% Los Angeles Downtown;Mostly clear;64;Calm;0;69% Madera;Clear;65;NW;4;55% Mammoth;Mostly clear;44;S;7;82% Marysville;Partly cloudy;68;SSE;10;48% Mather AFB;Partly cloudy;61;SSE;3;71% Merced;Clear;65;N;10;58% Merced (airport);Clear;65;N;10;58% Miramar Mcas;Clear;53;Calm;0;82% Modesto;Clear;63;NNW;9;55% Moffett Nas;Mostly clear;61;N;3;82% Mojave;Clear;68;NW;22;26% Montague;Cloudy;54;NE;7;80% Monterey Rabr;Mostly clear;62;Calm;0;61% Mount Shasta;Cloudy;53;Calm;0;56% Napa County;Cloudy;62;W;13;80% Needles;Clear;82;W;3;4% North Island;Clear;63;WNW;3;77% Oakland;Mostly cloudy;62;SW;2;91% Oceanside;Clear;55;Calm;0;89% Ontario;Clear;60;NNW;2;61% Oroville;Partly cloudy;72;SSE;14;40% Oxnard;Clear;59;Calm;0;77% Palm Springs;Clear;81;SSE;3;26% Palmdale;Clear;63;NE;3;27% Paso Robles;Clear;60;NW;12;57% Point Mugu;Clear;55;ENE;3;86% Porterville;Clear;61;WSW;3;51% Ramona;Clear;53;Calm;0;60% Redding;Mostly cloudy;65;N;10;51% Riverside;Mostly clear;65;Calm;0;50% Riverside March;Clear;60;Calm;0;49% Sacramento;Partly cloudy;63;Calm;0;72% Sacramento International;Mostly cloudy;65;SSE;7;60% Salinas;Clear;60;N;5;69% San Bernardino;Clear;65;Calm;0;45% San Carlos;Cloudy;63;SE;6;67% San Diego;Clear;63;WNW;3;77% San Diego Brown;Mostly clear;58;Calm;3;80% San Diego Montgomery;Clear;62;Calm;0;77% San Francisco;Mostly cloudy;60;WSW;2;92% San Jose;Clear;61;N;3;72% San Luis Obispo;Clear;56;WSW;5;80% San Nicolas Island;Clear;55;NW;21;86% Sandberg;Clear;61;NNW;31;34% Santa Ana;Clear;58;ESE;1;87% Santa Barbara;Clear;61;NE;5;72% Santa Maria;Clear;51;NW;3;89% Santa Monica;Clear;62;Calm;0;74% Santa Rosa;Mostly cloudy;60;S;5;83% Santa Ynez;Clear;46;Calm;0;93% Santee;Clear;59;Calm;0;62% South Lake Tahoe;Clear;48;Calm;0;47% Stockton;Clear;59;Calm;0;71% Thermal;Clear;83;NNW;12;21% Truckee-Tahoe;Cloudy;43;Calm;0;56% Twentynine Palms;Clear;75;W;4;16% Ukiah;Mostly cloudy;62;N;3;77% Vacaville;Mostly cloudy;67;WSW;5;60% Van Nuys;Mostly clear;63;ESE;3;58% Vandenberg AFB;Clear;53;NE;6;92% Victorville;Clear;59;W;3;43% Visalia;Partly cloudy;64;NW;7;48% Watsonville;Clear;56;NNW;3;80% _____ Copyright 2021 AccuWeather