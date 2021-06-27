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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, June 26, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Partly cloudy;80;E;3;24%

Arcata;Showers;55;NW;2;96%

Auburn;Clear;82;SE;5;41%

Avalon;Clear;73;Calm;0;42%

Bakersfield;Clear;91;Calm;0;29%

Beale AFB;Clear;83;ESE;7;47%

Big Bear City;Clear;59;Calm;0;31%

Bishop;Clear;82;N;5;21%

Blue Canyon;Clear;79;NNE;5;24%

Blythe;Clear;95;SSW;7;15%

Burbank;Clear;73;SE;7;52%

Camarillo;Clear;68;SSW;5;69%

Camp Pendleton;Clear;63;W;1;88%

Campo;Clear;71;NNE;3;50%

Carlsbad;Clear;63;Calm;0;86%

Chico;Clear;91;SSE;8;37%

China Lake;Clear;91;E;7;15%

Chino;Clear;73;W;2;63%

Concord;Clear;66;SSW;15;62%

Corona;Clear;70;Calm;0;70%

Crescent City;Fog;54;SW;3;99%

Daggett-Barstow;Clear;95;W;13;13%

Edwards AFB;Clear;88;NW;16;25%

El Centro;Clear;99;S;8;11%

Eureka;Showers;53;NNW;3;95%

Fairfield;Clear;63;SW;33;68%

Fresno;Mostly clear;92;W;9;31%

Fullerton;Clear;69;S;5;70%

Hanford;Clear;79;Calm;0;66%

Hawthorne;Clear;67;Calm;0;75%

Hayward;Mostly cloudy;59;NNW;8;86%

Imperial;Clear;99;S;8;11%

Imperial Beach;Mostly clear;60;N;1;93%

Lancaster;Clear;89;WNW;18;20%

Lemoore Nas;Clear;84;NW;7;40%

Lincoln;Clear;82;SSE;8;39%

Livermore;Clear;62;WNW;10;72%

Lompoc;Cloudy;59;W;7;89%

Long Beach;Clear;66;SSE;7;81%

Los Alamitos;Clear;66;SSE;7;81%

Los Angeles;Clear;68;Calm;0;72%

Los Angeles Downtown;Clear;68;Calm;0;72%

Madera;Clear;81;Calm;0;56%

Mammoth;Clear;79;NNW;5;23%

Marysville;Clear;86;S;8;41%

Mather AFB;Clear;74;S;4;52%

Merced;Clear;85;W;5;45%

Merced (airport);Clear;85;W;5;45%

Miramar Mcas;Clear;63;W;3;80%

Modesto;Clear;86;NNW;8;34%

Moffett Nas;Cloudy;61;NNW;10;87%

Mojave;Clear;84;WNW;30;30%

Montague;Clear;86;N;12;17%

Monterey Rabr;Cloudy;59;W;7;87%

Mount Shasta;Mostly clear;78;Calm;0;26%

Napa County;Clear;58;WSW;7;83%

Needles;Partly cloudy;100;WNW;7;9%

North Island;Mostly clear;67;Calm;0;72%

Oakland;Mostly cloudy;60;WSW;4;90%

Oceanside;Clear;63;Calm;0;86%

Ontario;Clear;73;W;2;63%

Oroville;Mostly cloudy;86;E;3;42%

Oxnard;Clear;64;WSW;6;83%

Palm Springs;Clear;103;NW;10;11%

Palmdale;Mostly clear;88;W;20;22%

Paso Robles;Partly cloudy;76;NW;16;46%

Point Mugu;Mostly clear;62;W;5;83%

Porterville;Clear;86;Calm;0;47%

Ramona;Clear;66;Calm;0;64%

Redding;Mostly cloudy;93;NNW;3;23%

Riverside;Clear;75;SW;6;53%

Riverside March;Partly cloudy;73;NW;5;53%

Sacramento;Partly cloudy;72;SSW;7;54%

Sacramento International;Clear;75;S;8;49%

Salinas;Cloudy;59;NW;13;86%

San Bernardino;Clear;78;W;5;45%

San Carlos;Mostly clear;59;WNW;9;87%

San Diego;Mostly clear;67;Calm;0;72%

San Diego Brown;Partly cloudy;62;Calm;8;77%

San Diego Montgomery;Clear;64;Calm;0;80%

San Francisco;Cloudy;55;WSW;6;98%

San Jose;Mostly cloudy;62;NW;10;80%

San Luis Obispo;Mostly clear;58;WNW;10;90%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;57;WNW;18;93%

Sandberg;Clear;77;NNW;9;34%

Santa Ana;Clear;65;SW;2;84%

Santa Barbara;Clear;65;ESE;5;84%

Santa Maria;Mostly cloudy;56;WNW;12;93%

Santa Monica;Clear;65;Calm;0;84%

Santa Rosa;Mostly cloudy;56;SE;9;86%

Santa Ynez;Clear;57;SW;5;87%

Santee;Clear;66;W;6;72%

South Lake Tahoe;Clear;64;Calm;0;44%

Stockton;Clear;79;WNW;9;43%

Thermal;Clear;90;Calm;0;22%

Truckee-Tahoe;Clear;63;Calm;0;48%

Twentynine Palms;Clear;94;W;3;10%

Ukiah;Mostly clear;84;Calm;0;30%

Vacaville;Clear;80;WSW;9;40%

Van Nuys;Mostly cloudy;69;ESE;6;65%

Vandenberg AFB;Showers;55;NNW;14;100%

Victorville;Clear;86;WSW;4;23%

Visalia;Mostly cloudy;86;Calm;0;49%

Watsonville;Cloudy;58;Calm;0;90%

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Copyright 2021 AccuWeather