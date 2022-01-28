CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Thursday, January 27, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;22;Calm;0;71% Arcata;Clear;41;NW;2;94% Auburn;Clear;46;E;5;61% Avalon;Mostly cloudy;63;NE;3;12% Bakersfield;Clear;47;SSE;3;68% Beale AFB;Clear;40;Calm;0;83% Big Bear City;Clear;30;E;7;31% Bishop;Clear;30;WNW;8;47% Blue Canyon;Clear;42;N;6;25% Blythe;Clear;55;N;9;17% Burbank;Clear;55;Calm;0;24% Camarillo;Clear;45;N;3;73% Camp Pendleton;Partly cloudy;54;NE;3;43% Campo;Clear;55;ENE;15;14% Carlsbad;Clear;41;NNE;3;82% Chico;Clear;46;E;5;57% China Lake;Mostly clear;38;SSW;9;32% Chino;Clear;52;NNE;4;35% Concord;Clear;44;Calm;0;65% Corona;Clear;57;ESE;5;21% Crescent City;Clear;42;Calm;0;88% Daggett-Barstow;Partly cloudy;43;E;6;23% Edwards AFB;Partly cloudy;40;N;8;30% El Centro;Partly cloudy;48;W;8;30% Eureka;Clear;39;Calm;0;96% Fairfield;Clear;37;WSW;5;81% Fresno;Mostly clear;49;Calm;0;70% Fullerton;Mostly clear;55;Calm;0;48% Hanford;Clear;41;Calm;0;92% Hawthorne;Partly cloudy;55;NW;3;77% Hayward;Clear;52;N;3;44% Imperial;Partly cloudy;48;W;8;30% Imperial Beach;Mostly clear;50;NE;8;82% Lancaster;Clear;39;NNE;6;30% Lemoore Nas;Clear;43;WNW;5;65% Lincoln;Clear;36;E;7;93% Livermore;Clear;41;Calm;0;73% Lompoc;Clear;43;ENE;7;70% Long Beach;Partly cloudy;53;WNW;7;82% Los Alamitos;Partly cloudy;53;WNW;7;82% Los Angeles;Partly cloudy;53;NNE;3;79% Los Angeles Downtown;Partly cloudy;53;NNE;3;79% Madera;Clear;46;ENE;2;95% Mammoth;Clear;36;SSE;4;29% Marysville;Clear;44;ENE;3;85% Mather AFB;Clear;43;NE;6;87% Merced;Clear;42;E;5;88% Merced (airport);Clear;42;E;5;88% Miramar Mcas;Mostly clear;43;NE;7;70% Modesto;Clear;42;Calm;0;83% Moffett Nas;Clear;46;Calm;0;70% Mojave;Partly cloudy;43;N;12;24% Montague;Clear;25;Calm;0;65% Monterey Rabr;Mostly clear;47;ESE;3;68% Mount Shasta;Clear;33;Calm;0;51% Napa County;Clear;39;N;6;85% Needles;Clear;57;NNW;20;14% North Island;Partly cloudy;51;Calm;0;79% Oakland;Clear;50;N;2;74% Oceanside;Clear;41;NNE;3;82% Ontario;Clear;52;NNE;4;35% Oroville;Clear;44;E;3;73% Oxnard;Mostly clear;48;Calm;0;67% Palm Springs;Clear;59;N;5;16% Palmdale;Mostly clear;39;E;12;28% Paso Robles;Mostly cloudy;40;Calm;0;76% Point Mugu;Mostly clear;47;NNE;7;83% Porterville;Clear;43;E;5;82% Ramona;Clear;40;Calm;0;44% Redding;Clear;49;Calm;0;37% Riverside;Clear;55;Calm;0;19% Riverside March;Clear;62;E;21;9% Sacramento;Clear;43;Calm;0;82% Sacramento International;Clear;45;E;5;76% Salinas;Clear;48;SSE;7;79% San Bernardino;Clear;44;ENE;5;37% San Carlos;Clear;46;Calm;0;70% San Diego;Mostly clear;51;Calm;0;79% San Diego Brown;Clear;51;ENE;5;45% San Diego Montgomery;Mostly clear;51;Calm;0;58% San Francisco;Clear;52;NNE;2;55% San Jose;Mostly clear;49;SE;5;65% San Luis Obispo;Clear;45;E;5;79% San Nicolas Island;Cloudy;47;WNW;8;73% Sandberg;Clear;41;NE;9;24% Santa Ana;Clear;48;NE;3;69% Santa Barbara;Clear;45;Calm;0;70% Santa Maria;Clear;42;ENE;5;72% Santa Monica;Partly cloudy;51;NE;3;96% Santa Rosa;Clear;43;Calm;0;85% Santa Ynez;Clear;41;Calm;0;80% Santee;Clear;46;Calm;0;61% South Lake Tahoe;Clear;20;Calm;0;77% Stockton;Clear;43;Calm;0;76% Thermal;Clear;50;NNW;7;24% Truckee-Tahoe;Clear;18;Calm;0;79% Twentynine Palms;Mostly clear;46;NW;6;22% Ukiah;Clear;40;Calm;0;73% Vacaville;Clear;41;WSW;5;73% Van Nuys;Clear;56;Calm;0;24% Vandenberg AFB;Clear;45;SSE;8;65% Victorville;Clear;43;SSW;5;17% Visalia;Clear;46;ENE;5;76% Watsonville;Mostly clear;45;N;7;79% _____ Copyright 2022 AccuWeather