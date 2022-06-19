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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, June 19, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Partly cloudy;40;Calm;0;82%

Arcata;Mostly clear;53;NNW;3;89%

Auburn;Clear;55;ENE;2;60%

Avalon;Mostly clear;52;SSW;3;73%

Bakersfield;Mostly cloudy;68;NNW;6;31%

Beale AFB;Clear;63;NE;7;49%

Big Bear City;Clear;45;W;10;33%

Bishop;Mostly clear;58;NNW;11;30%

Blue Canyon;Clear;45;ENE;5;65%

Blythe;Clear;81;SSW;6;12%

Burbank;Clear;63;NE;2;64%

Camarillo;Clear;62;SE;5;67%

Camp Pendleton;Clear;60;Calm;0;86%

Campo;Clear;43;ENE;3;64%

Carlsbad;Clear;61;Calm;0;77%

Chico;Clear;64;ENE;7;42%

China Lake;Clear;64;NW;11;30%

Chino;Clear;61;WNW;3;63%

Concord;Clear;61;S;10;57%

Corona;Clear;60;S;3;58%

Crescent City;Clear;53;NNW;14;89%

Daggett-Barstow;Clear;69;W;28;30%

Edwards AFB;Clear;60;SW;9;40%

El Centro;Clear;76;WNW;23;10%

Eureka;Partly cloudy;53;NNE;5;83%

Fairfield;Clear;58;WSW;4;66%

Fresno;Clear;67;WNW;13;41%

Fullerton;Clear;65;S;5;60%

Hanford;Clear;64;NW;8;45%

Hawthorne;Clear;66;S;5;67%

Hayward;Clear;56;SSW;3;83%

Imperial;Clear;76;WNW;23;10%

Imperial Beach;Mostly clear;57;ESE;7;86%

Lancaster;Clear;62;W;4;40%

Lemoore Nas;Clear;66;NW;13;38%

Lincoln;Clear;57;NE;3;50%

Livermore;Clear;51;SW;4;84%

Lompoc;Mostly cloudy;54;W;9;87%

Long Beach;Clear;66;Calm;0;64%

Los Alamitos;Mostly clear;66;Calm;0;64%

Los Angeles;Clear;63;NE;2;62%

Los Angeles Downtown;Clear;63;NE;2;62%

Madera;Clear;63;NW;6;43%

Mammoth;Clear;42;NNW;5;54%

Marysville;Clear;58;ENE;3;57%

Mather AFB;Clear;59;SW;8;54%

Merced;Clear;64;W;5;37%

Merced (airport);Clear;64;W;5;37%

Miramar Mcas;Clear;54;Calm;0;82%

Modesto;Clear;61;NW;9;39%

Moffett Nas;Mostly clear;57;Calm;0;58%

Mojave;Clear;61;WSW;12;33%

Montague;Clear;51;N;8;65%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;56;N;6;77%

Mount Shasta;Clear;49;N;3;60%

Napa County;Clear;56;S;5;77%

Needles;Clear;85;WSW;13;6%

North Island;Mostly clear;64;Calm;0;72%

Oakland;Clear;60;SW;3;83%

Oceanside;Clear;61;Calm;0;77%

Ontario;Clear;61;WNW;3;63%

Oroville;Clear;65;NE;3;48%

Oxnard;Clear;62;ENE;5;74%

Palm Springs;Clear;78;NW;18;17%

Palmdale;Clear;62;WSW;12;45%

Paso Robles;Clear;56;NW;12;59%

Point Mugu;Clear;60;W;6;74%

Porterville;Clear;65;NNW;4;40%

Ramona;Clear;54;NW;2;91%

Redding;Mostly clear;67;NW;6;46%

Riverside;Clear;62;W;3;64%

Riverside March;Clear;59;SSW;3;70%

Sacramento;Clear;63;SW;2;54%

Sacramento International;Clear;63;SW;2;51%

Salinas;Clear;58;WSW;12;69%

San Bernardino;Clear;63;WSW;6;50%

San Carlos;Mostly clear;52;WSW;2;76%

San Diego;Mostly clear;62;WNW;1;76%

San Diego Brown;Mostly cloudy;61;SSW;3;77%

San Diego Montgomery;Clear;64;Calm;0;69%

San Francisco;Clear;55;WSW;3;80%

San Jose;Clear;58;NNE;7;69%

San Luis Obispo;Clear;54;WNW;6;80%

San Nicolas Island;Mostly clear;55;NW;28;79%

Sandberg;Clear;53;SE;5;50%

Santa Ana;Clear;62;SSE;2;78%

Santa Barbara;Clear;62;N;3;48%

Santa Maria;Clear;53;W;9;85%

Santa Monica;Clear;62;E;3;72%

Santa Rosa;Clear;61;NNW;9;53%

Santa Ynez;Clear;50;WSW;3;93%

Santee;Mostly cloudy;61;WSW;1;77%

South Lake Tahoe;Clear;34;NW;3;75%

Stockton;Clear;59;W;5;65%

Thermal;Clear;77;NNW;20;21%

Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;34;SE;3;80%

Twentynine Palms;Clear;69;W;6;34%

Ukiah;Clear;57;Calm;0;61%

Vacaville;Clear;66;SSW;3;42%

Van Nuys;Clear;62;ENE;2;66%

Vandenberg AFB;Partly cloudy;52;NNW;10;92%

Victorville;Clear;61;SW;10;47%

Visalia;Clear;65;WNW;14;44%

Watsonville;Clear;51;N;3;86%

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Copyright 2022 AccuWeather

Written By