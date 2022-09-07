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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, September 7, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;73;ENE;5;25%

Arcata;Clear;52;NW;1;100%

Auburn;Mostly clear;84;ESE;2;29%

Avalon;Clear;70;WNW;2;85%

Bakersfield;Mostly clear;93;NNE;4;24%

Beale AFB;Partly cloudy;86;ESE;3;38%

Big Bear City;Clear;54;Calm;0;66%

Bishop;Clear;73;WNW;5;29%

Blue Canyon;Mostly cloudy;84;NE;6;17%

Blythe;Partly cloudy;89;SSW;8;59%

Burbank;Partly cloudy;80;NE;2;64%

Camarillo;Clear;72;Calm;0;75%

Camp Pendleton;Clear;75;Calm;0;95%

Campo;Clear;71;ENE;2;57%

Carlsbad;Clear;73;Calm;0;90%

Chico;Mostly clear;93;ESE;7;15%

China Lake;Partly cloudy;92;NW;4;20%

Chino;Mostly cloudy;81;NNW;2;61%

Concord;Mostly clear;84;Calm;0;26%

Corona;Clear;82;NNW;2;58%

Crescent City;Mostly clear;57;SSE;3;86%

Daggett-Barstow;Mostly clear;93;WNW;10;21%

Edwards AFB;Mostly clear;84;WSW;8;33%

El Centro;Clear;92;SE;20;59%

Eureka;Clear;56;Calm;0;93%

Fairfield;Mostly clear;82;WSW;5;28%

Fresno;Partly cloudy;94;NW;7;23%

Fullerton;Mostly clear;79;Calm;0;76%

Hanford;Clear;85;N;3;42%

Hawthorne;Cloudy;76;W;5;79%

Hayward;Clear;73;WNW;2;50%

Imperial;Clear;92;SE;20;59%

Imperial Beach;Mostly clear;73;SW;3;90%

Lancaster;Clear;89;SW;4;27%

Lemoore Nas;Mostly clear;96;NW;9;23%

Lincoln;Partly cloudy;86;SE;3;32%

Livermore;Clear;82;WSW;3;28%

Lompoc;Clear;69;Calm;0;78%

Long Beach;Mostly clear;79;NW;7;68%

Los Alamitos;Mostly clear;79;NW;7;68%

Los Angeles;Mostly cloudy;75;NW;2;81%

Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;75;NW;2;81%

Madera;Clear;86;NW;4;27%

Mammoth;Mostly clear;81;S;3;18%

Marysville;Partly cloudy;82;ESE;3;49%

Mather AFB;Clear;81;SE;7;36%

Merced;Clear;89;WNW;3;35%

Merced (airport);Clear;89;WNW;3;35%

Miramar Mcas;Clear;74;Calm;0;84%

Modesto;Clear;89;N;5;24%

Moffett Nas;Mostly clear;75;Calm;0;60%

Mojave;Mostly clear;91;WNW;16;19%

Montague;Clear;82;NNE;9;22%

Monterey Rabr;Clear;64;Calm;0;77%

Mount Shasta;Mostly clear;65;Calm;0;43%

Napa County;Clear;73;SSE;5;49%

Needles;Partly cloudy;101;SSW;8;17%

North Island;Mostly clear;74;Calm;0;90%

Oakland;Clear;68;WNW;2;73%

Oceanside;Clear;73;Calm;0;90%

Ontario;Mostly cloudy;81;NNW;2;61%

Oroville;Partly cloudy;89;ENE;3;28%

Oxnard;Clear;69;WSW;6;92%

Palm Springs;Mostly clear;101;NNW;9;19%

Palmdale;Clear;90;WSW;7;25%

Paso Robles;Clear;77;Calm;0;29%

Point Mugu;Clear;67;WSW;6;93%

Porterville;Mostly clear;97;E;3;21%

Ramona;Clear;80;E;1;49%

Redding;Mostly clear;87;Calm;0;22%

Riverside;Clear;81;N;2;59%

Riverside March;Clear;82;NNE;2;50%

Sacramento;Partly cloudy;87;SSE;3;32%

Sacramento International;Partly cloudy;89;SSE;3;28%

Salinas;Clear;67;Calm;0;72%

San Bernardino;Clear;86;SSE;3;32%

San Carlos;Mostly clear;71;WNW;1;63%

San Diego;Mostly clear;73;SW;1;91%

San Diego Brown;Clear;73;Calm;5;87%

San Diego Montgomery;Clear;75;Calm;0;84%

San Francisco;Mostly clear;66;WNW;2;66%

San Jose;Mostly clear;81;Calm;0;45%

San Luis Obispo;Clear;73;Calm;0;56%

San Nicolas Island;Mostly clear;71;WNW;7;56%

Sandberg;Mostly clear;78;W;4;31%

Santa Ana;Clear;77;SSW;1;82%

Santa Barbara;Clear;66;ESE;1;93%

Santa Maria;Clear;70;Calm;0;75%

Santa Monica;Cloudy;73;SW;5;87%

Santa Rosa;Clear;72;Calm;0;43%

Santa Ynez;Mostly clear;73;Calm;0;64%

Santee;Clear;79;Calm;0;69%

South Lake Tahoe;Mostly clear;59;S;2;65%

Stockton;Mostly clear;87;NW;4;25%

Thermal;Clear;90;WSW;3;44%

Truckee-Tahoe;Mostly clear;64;W;2;41%

Twentynine Palms;Mostly clear;90;SSW;5;24%

Ukiah;Mostly clear;78;Calm;0;39%

Vacaville;Mostly clear;92;SW;5;21%

Van Nuys;Partly cloudy;83;NE;2;49%

Vandenberg AFB;Clear;67;NNE;1;74%

Victorville;Clear;84;SSE;6;32%

Visalia;Clear;89;Calm;0;41%

Watsonville;Clear;62;SSE;1;81%

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Copyright 2022 AccuWeather

Written By