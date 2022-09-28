CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, September 27, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;59;Calm;0;41% Arcata;Cloudy;54;ENE;2;91% Auburn;Clear;66;ESE;2;53% Avalon;Mostly clear;67;SW;2;73% Bakersfield;Clear;82;E;3;44% Beale AFB;Clear;65;Calm;0;55% Big Bear City;Mostly clear;52;Calm;0;53% Bishop;Clear;69;W;5;29% Blue Canyon;Mostly clear;64;ESE;3;37% Blythe;Partly cloudy;89;ENE;2;32% Burbank;Clear;77;ENE;3;54% Camarillo;Clear;68;WNW;5;81% Camp Pendleton;Clear;67;Calm;0;93% Campo;Clear;68;NE;2;45% Carlsbad;Clear;66;Calm;0;96% Chico;Clear;73;ESE;8;37% China Lake;Partly cloudy;80;SW;5;24% Chino;Clear;77;N;2;51% Concord;Clear;64;SSW;6;67% Corona;Clear;76;NNE;2;56% Crescent City;Mostly cloudy;56;E;6;86% Daggett-Barstow;Mostly clear;83;W;5;26% Edwards AFB;Partly cloudy;80;WSW;6;30% El Centro;Partly cloudy;90;Calm;0;32% Eureka;Mostly cloudy;55;E;2;91% Fairfield;Clear;60;WSW;6;74% Fresno;Mostly clear;80;W;5;37% Fullerton;Mostly clear;78;Calm;0;55% Hanford;Clear;78;WNW;4;45% Hawthorne;Partly cloudy;73;Calm;0;70% Hayward;Clear;57;W;3;84% Imperial;Partly cloudy;90;Calm;0;32% Imperial Beach;Mostly clear;67;WSW;5;96% Lancaster;Mostly clear;76;W;4;29% Lemoore Nas;Clear;75;WNW;9;42% Lincoln;Clear;66;SSE;8;48% Livermore;Clear;58;WSW;3;84% Lompoc;Clear;59;Calm;0;97% Long Beach;Mostly clear;75;ENE;3;63% Los Alamitos;Mostly clear;75;ENE;3;63% Los Angeles;Partly cloudy;71;ENE;2;78% Los Angeles Downtown;Partly cloudy;71;ENE;2;78% Madera;Clear;75;NW;4;42% Mammoth;Clear;63;SSE;6;37% Marysville;Clear;69;SE;3;45% Mather AFB;Clear;63;S;6;63% Merced;Clear;73;NNW;10;42% Merced (airport);Clear;73;NNW;10;42% Miramar Mcas;Clear;68;Calm;0;89% Modesto;Clear;72;NNW;9;43% Moffett Nas;Clear;61;Calm;0;77% Mojave;Partly cloudy;82;WNW;16;26% Montague;Cloudy;67;W;8;27% Monterey Rabr;Clear;58;SSW;3;86% Mount Shasta;Mostly cloudy;61;Calm;0;39% Napa County;Clear;59;WSW;7;80% Needles;Partly cloudy;91;S;5;26% North Island;Mostly clear;69;Calm;0;89% Oakland;Mostly clear;59;W;4;87% Oceanside;Clear;66;Calm;0;96% Ontario;Clear;77;N;2;51% Oroville;Clear;69;ESE;3;53% Oxnard;Mostly clear;64;WNW;5;96% Palm Springs;Mostly clear;96;WNW;5;19% Palmdale;Clear;78;SSW;10;28% Paso Robles;Clear;68;WNW;7;50% Point Mugu;Mostly clear;67;NW;7;86% Porterville;Clear;82;E;2;49% Ramona;Clear;72;NNE;2;56% Redding;Clear;71;NNE;3;43% Riverside;Mostly clear;78;N;2;49% Riverside March;Clear;78;NE;2;47% Sacramento;Clear;65;S;3;55% Sacramento International;Clear;64;SSE;4;66% Salinas;Clear;62;NNW;6;80% San Bernardino;Clear;82;E;3;38% San Carlos;Mostly clear;56;WNW;3;84% San Diego;Mostly clear;69;WNW;1;89% San Diego Brown;Mostly clear;69;Calm;0;89% San Diego Montgomery;Clear;73;Calm;0;78% San Francisco;Mostly clear;58;W;5;90% San Jose;Clear;62;NNW;8;80% San Luis Obispo;Clear;60;Calm;0;83% San Nicolas Island;Mostly clear;64;WNW;14;80% Sandberg;Clear;73;NW;8;33% Santa Ana;Clear;71;SE;2;84% Santa Barbara;Clear;64;ENE;1;99% Santa Maria;Clear;59;Calm;0;89% Santa Monica;Mostly clear;70;Calm;0;78% Santa Rosa;Mostly clear;56;S;3;86% Santa Ynez;Mostly cloudy;57;Calm;0;100% Santee;Clear;73;WNW;5;68% South Lake Tahoe;Clear;52;SSE;3;39% Stockton;Clear;67;NW;4;65% Thermal;Clear;88;Calm;0;37% Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;49% Twentynine Palms;Partly cloudy;80;W;3;32% Ukiah;Clear;62;Calm;0;59% Vacaville;Clear;69;SW;7;50% Van Nuys;Mostly clear;78;ENE;2;55% Vandenberg AFB;Clear;54;Calm;0;96% Victorville;Clear;77;WSW;9;27% Visalia;Clear;76;WNW;5;51% Watsonville;Clear;56;NNE;2;92% _____ Copyright 2022 AccuWeather