CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, October 1, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;53;N;3;48% Arcata;Clear;56;ESE;2;97% Auburn;Clear;67;NE;2;52% Avalon;Cloudy;61;SSE;3;90% Bakersfield;Clear;74;ENE;3;46% Beale AFB;Clear;67;E;6;58% Big Bear City;Mostly clear;41;Calm;0;70% Bishop;Clear;64;W;4;29% Blue Canyon;Clear;63;N;7;31% Blythe;Mostly cloudy;85;SSW;6;54% Burbank;Cloudy;66;SE;2;87% Camarillo;Cloudy;65;Calm;0;84% Camp Pendleton;Cloudy;67;Calm;0;72% Campo;Clear;55;ENE;2;88% Carlsbad;Cloudy;68;Calm;0;72% Chico;Clear;72;Calm;0;32% China Lake;Clear;76;WSW;6;30% Chino;Mostly cloudy;64;WSW;3;84% Concord;Clear;70;S;3;43% Corona;Clear;63;S;2;86% Crescent City;Clear;59;SSE;7;89% Daggett-Barstow;Clear;77;W;14;23% Edwards AFB;Mostly clear;69;Calm;0;40% El Centro;Mostly clear;87;S;5;23% Eureka;Clear;53;ESE;3;96% Fairfield;Clear;68;WSW;4;54% Fresno;Clear;77;NW;3;38% Fullerton;Cloudy;69;SSW;3;70% Hanford;Clear;71;N;3;44% Hawthorne;Cloudy;69;SE;3;75% Hayward;Mostly clear;60;WNW;3;81% Imperial;Mostly clear;87;S;5;23% Imperial Beach;Cloudy;65;Calm;0;77% Lancaster;Clear;68;NE;4;43% Lemoore Nas;Clear;68;WNW;7;46% Lincoln;Clear;63;Calm;0;63% Livermore;Clear;62;W;4;61% Lompoc;Cloudy;58;WNW;6;99% Long Beach;Cloudy;69;SSE;6;72% Los Alamitos;Cloudy;69;SSE;6;72% Los Angeles;Cloudy;67;SSE;3;81% Los Angeles Downtown;Cloudy;67;SSE;3;81% Madera;Clear;68;NW;2;58% Mammoth;Clear;52;NNE;3;52% Marysville;Clear;66;N;2;64% Mather AFB;Clear;64;SSE;5;59% Merced;Clear;67;Calm;0;50% Merced (airport);Clear;67;Calm;0;50% Miramar Mcas;Cloudy;65;Calm;0;77% Modesto;Clear;70;NW;6;45% Moffett Nas;Clear;61;NNW;5;87% Mojave;Mostly clear;70;SW;9;40% Montague;Clear;66;N;10;35% Monterey Rabr;Cloudy;58;Calm;0;96% Mount Shasta;Clear;48;Calm;0;70% Napa County;Clear;63;SSW;9;80% Needles;Partly cloudy;90;SSW;10;32% North Island;Cloudy;66;SSE;5;77% Oakland;Mostly cloudy;58;WSW;3;97% Oceanside;Cloudy;68;Calm;0;72% Ontario;Mostly cloudy;64;WSW;3;84% Oroville;Clear;72;NE;2;42% Oxnard;Cloudy;63;W;6;93% Palm Springs;Clear;85;NW;7;28% Palmdale;Clear;65;SE;6;44% Paso Robles;Clear;60;Calm;0;72% Point Mugu;Cloudy;63;NW;2;93% Porterville;Clear;75;ESE;2;46% Ramona;Cloudy;61;SSW;2;94% Redding;Clear;76;NNW;7;30% Riverside;Mostly clear;64;SW;2;86% Riverside March;Clear;63;SW;2;84% Sacramento;Clear;68;N;2;57% Sacramento International;Clear;69;N;2;49% Salinas;Cloudy;61;NW;8;86% San Bernardino;Clear;65;W;5;72% San Carlos;Mostly clear;58;W;3;77% San Diego;Cloudy;65;S;2;78% San Diego Brown;Cloudy;65;Calm;3;75% San Diego Montgomery;Cloudy;65;SW;3;77% San Francisco;Mostly cloudy;55;W;5;94% San Jose;Clear;65;Calm;0;75% San Luis Obispo;Cloudy;61;Calm;0;86% San Nicolas Island;Cloudy;61;WNW;8;83% Sandberg;Clear;63;SW;6;49% Santa Ana;Mostly cloudy;68;SSE;3;78% Santa Barbara;Cloudy;63;S;2;90% Santa Maria;Showers;58;Calm;0;100% Santa Monica;Cloudy;67;Calm;0;78% Santa Rosa;Mostly clear;55;SE;5;86% Santa Ynez;Cloudy;59;WSW;5;93% Santee;Cloudy;66;SE;5;77% South Lake Tahoe;Clear;44;SE;3;62% Stockton;Clear;71;W;4;45% Thermal;Clear;85;WNW;9;34% Truckee-Tahoe;Clear;43;Calm;0;65% Twentynine Palms;Mostly clear;75;W;3;24% Ukiah;Clear;65;Calm;0;60% Vacaville;Clear;65;SW;3;51% Van Nuys;Cloudy;65;ESE;2;84% Vandenberg AFB;Cloudy;58;Calm;0;98% Victorville;Clear;66;SSW;8;39% Visalia;Clear;67;E;3;65% Watsonville;Cloudy;55;SW;2;99% _____ Copyright 2022 AccuWeather