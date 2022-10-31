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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, October 30, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;37;Calm;0;59%

Arcata;Clear;46;NNE;2;90%

Auburn;Clear;53;E;2;52%

Avalon;Clear;71;WNW;3;22%

Bakersfield;Clear;60;E;3;46%

Beale AFB;Clear;60;E;8;41%

Big Bear City;Clear;32;Calm;0;43%

Bishop;Clear;40;W;3;37%

Blue Canyon;Clear;51;E;5;30%

Blythe;Clear;61;S;3;36%

Burbank;Clear;63;NE;2;42%

Camarillo;Clear;54;NW;7;77%

Camp Pendleton;Clear;62;Calm;3;80%

Campo;Clear;45;NE;4;34%

Carlsbad;Clear;56;Calm;0;96%

Chico;Clear;64;ESE;5;34%

China Lake;Mostly clear;53;W;3;24%

Chino;Clear;63;NNE;2;41%

Concord;Clear;57;Calm;0;71%

Corona;Mostly clear;61;ENE;2;62%

Crescent City;Showers;48;Calm;0;89%

Daggett-Barstow;Mostly clear;59;WNW;6;18%

Edwards AFB;Partly cloudy;51;Calm;0;19%

El Centro;Mostly clear;60;Calm;3;34%

Eureka;Clear;49;NE;2;90%

Fairfield;Clear;56;WSW;4;75%

Fresno;Mostly clear;61;Calm;0;47%

Fullerton;Partly cloudy;64;E;3;67%

Hanford;Clear;50;E;2;86%

Hawthorne;Partly cloudy;65;Calm;0;67%

Hayward;Mostly cloudy;51;SW;2;90%

Imperial;Mostly clear;60;Calm;3;34%

Imperial Beach;Mostly clear;54;ESE;5;100%

Lancaster;Mostly clear;53;NNW;3;24%

Lemoore Nas;Clear;54;W;7;44%

Lincoln;Clear;54;E;8;54%

Livermore;Clear;54;SSW;2;69%

Lompoc;Showers;52;WNW;7;100%

Long Beach;Partly cloudy;66;Calm;0;56%

Los Alamitos;Partly cloudy;66;Calm;0;56%

Los Angeles;Clear;61;NE;2;77%

Los Angeles Downtown;Clear;61;NE;2;77%

Madera;Clear;58;ENE;2;54%

Mammoth;Mostly clear;49;SE;3;48%

Marysville;Clear;55;E;3;54%

Mather AFB;Clear;52;ESE;7;57%

Merced;Clear;56;SE;3;61%

Merced (airport);Clear;56;SE;3;61%

Miramar Mcas;Clear;57;NE;5;80%

Modesto;Clear;55;Calm;0;68%

Moffett Nas;Clear;55;N;7;87%

Mojave;Mostly clear;55;NW;10;26%

Montague;Clear;45;SE;5;41%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;51;Calm;0;96%

Mount Shasta;Clear;40;Calm;0;73%

Napa County;Clear;52;SW;3;86%

Needles;Clear;68;NNW;8;15%

North Island;Mostly clear;65;NE;3;90%

Oakland;Clear;55;SSW;3;86%

Oceanside;Clear;56;Calm;0;96%

Ontario;Clear;63;NNE;2;41%

Oroville;Clear;60;ENE;4;51%

Oxnard;Clear;57;NNW;5;100%

Palm Springs;Clear;75;WSW;8;11%

Palmdale;Mostly clear;54;W;5;24%

Paso Robles;Clear;56;NNE;3;54%

Point Mugu;Clear;59;N;6;93%

Porterville;Clear;65;E;2;40%

Ramona;Clear;56;NE;2;58%

Redding;Clear;59;SSE;5;38%

Riverside;Clear;62;NE;2;66%

Riverside March;Clear;62;ENE;2;49%

Sacramento;Clear;59;ESE;3;56%

Sacramento International;Clear;61;ESE;3;56%

Salinas;Cloudy;54;WNW;5;89%

San Bernardino;Clear;65;Calm;0;17%

San Carlos;Clear;50;WNW;2;83%

San Diego;Mostly clear;63;NNE;1;87%

San Diego Brown;Mostly clear;55;ESE;3;100%

San Diego Montgomery;Clear;61;NNE;3;80%

San Francisco;Mostly clear;53;SW;3;86%

San Jose;Mostly clear;57;WNW;5;83%

San Luis Obispo;Partly cloudy;50;WNW;9;93%

San Nicolas Island;Mostly clear;60;NW;16;72%

Sandberg;Clear;61;Calm;3;16%

Santa Ana;Mostly clear;61;E;2;87%

Santa Barbara;Clear;55;NNE;2;85%

Santa Maria;Fog;50;N;6;100%

Santa Monica;Clear;60;ENE;3;80%

Santa Rosa;Partly cloudy;45;Calm;0;100%

Santa Ynez;Fog;48;Calm;0;100%

Santee;Clear;59;Calm;0;62%

South Lake Tahoe;Clear;32;SSE;2;60%

Stockton;Clear;59;SE;2;68%

Thermal;Clear;66;NNW;5;23%

Truckee-Tahoe;Clear;32;Calm;0;59%

Twentynine Palms;Mostly clear;62;WNW;6;17%

Ukiah;Clear;52;Calm;0;71%

Vacaville;Clear;57;Calm;0;52%

Van Nuys;Clear;66;N;3;28%

Vandenberg AFB;Mostly cloudy;51;NW;8;98%

Victorville;Clear;54;SSE;6;22%

Visalia;Clear;53;E;3;66%

Watsonville;Cloudy;51;NNE;1;99%

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Copyright 2022 AccuWeather

Written By