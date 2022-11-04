CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Thursday, November 3, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Mostly cloudy;25;Calm;0;92% Arcata;Mostly cloudy;47;ENE;1;85% Auburn;Clear;42;NE;2;78% Avalon;Clear;52;NW;4;57% Bakersfield;Clear;47;ESE;3;73% Beale AFB;Clear;45;Calm;0;67% Big Bear City;Mostly clear;27;Calm;0;63% Bishop;Clear;33;W;4;45% Blue Canyon;Clear;32;ENE;6;56% Blythe;Clear;48;SSW;3;62% Burbank;Clear;53;NNE;3;41% Camarillo;Clear;52;E;8;42% Camp Pendleton;Clear;52;Calm;4;61% Campo;Clear;34;ENE;2;91% Carlsbad;Clear;50;Calm;0;74% Chico;Mostly cloudy;48;Calm;0;53% China Lake;Clear;46;NNW;6;27% Chino;Clear;49;NE;3;68% Concord;Clear;48;SE;3;62% Corona;Clear;49;E;3;58% Crescent City;Cloudy;50;SSE;7;71% Daggett-Barstow;Clear;47;NW;10;43% Edwards AFB;Clear;38;WSW;9;61% El Centro;Clear;54;WSW;8;52% Eureka;Partly cloudy;48;ENE;1;90% Fairfield;Clear;45;W;3;62% Fresno;Clear;49;Calm;0;70% Fullerton;Mostly clear;54;Calm;0;52% Hanford;Clear;40;WNW;2;90% Hawthorne;Clear;58;Calm;0;34% Hayward;Partly cloudy;43;NNE;2;78% Imperial;Clear;54;WSW;8;52% Imperial Beach;Partly cloudy;48;ESE;5;73% Lancaster;Clear;38;SSE;3;61% Lemoore Nas;Clear;45;WNW;5;55% Lincoln;Clear;37;Calm;0;86% Livermore;Mostly cloudy;44;NNW;2;73% Lompoc;Clear;43;E;3;85% Long Beach;Mostly clear;59;WNW;6;33% Los Alamitos;Partly cloudy;59;WNW;6;33% Los Angeles;Clear;56;N;3;38% Los Angeles Downtown;Clear;56;N;3;38% Madera;Clear;47;NW;2;65% Mammoth;Mostly cloudy;33;S;4;82% Marysville;Mostly clear;41;NE;2;64% Mather AFB;Mostly clear;43;Calm;0;70% Merced;Clear;46;Calm;0;65% Merced (airport);Clear;46;Calm;0;65% Miramar Mcas;Clear;47;NE;6;73% Modesto;Partly cloudy;48;WNW;9;53% Moffett Nas;Clear;48;Calm;0;61% Mojave;Mostly clear;41;WNW;9;52% Montague;Showers;43;Calm;0;67% Monterey Rabr;Clear;48;S;5;76% Mount Shasta;Mostly cloudy;37;Calm;0;75% Napa County;Mostly clear;44;NE;5;67% Needles;Clear;51;NW;6;54% North Island;Mostly clear;55;E;6;56% Oakland;Mostly clear;52;NE;2;70% Oceanside;Clear;50;Calm;0;74% Ontario;Clear;49;NE;3;68% Oroville;Clear;49;NE;3;54% Oxnard;Clear;50;NE;5;53% Palm Springs;Clear;60;N;7;25% Palmdale;Clear;38;S;9;59% Paso Robles;Clear;45;Calm;0;57% Point Mugu;Clear;54;NE;10;43% Porterville;Clear;49;E;2;69% Ramona;Clear;43;NE;2;79% Redding;Partly cloudy;50;Calm;0;53% Riverside;Clear;52;NE;3;45% Riverside March;Clear;49;NE;3;48% Sacramento;Clear;46;NNW;2;61% Sacramento International;Clear;46;N;1;49% Salinas;Clear;50;NW;5;65% San Bernardino;Clear;52;W;5;34% San Carlos;Mostly clear;46;NNW;2;62% San Diego;Mostly clear;55;NE;2;60% San Diego Brown;Mostly clear;49;ENE;5;70% San Diego Montgomery;Clear;52;E;5;66% San Francisco;Clear;50;N;2;62% San Jose;Clear;51;W;3;63% San Luis Obispo;Clear;48;Calm;0;73% San Nicolas Island;Clear;55;NNW;17;62% Sandberg;Clear;34;NW;14;75% Santa Ana;Partly cloudy;51;NE;2;74% Santa Barbara;Clear;49;NNE;3;45% Santa Maria;Clear;45;Calm;0;85% Santa Monica;Clear;57;N;9;32% Santa Rosa;Mostly cloudy;45;NW;3;73% Santa Ynez;Clear;46;NNE;3;49% Santee;Clear;48;Calm;0;70% South Lake Tahoe;Clear;19;S;2;88% Stockton;Partly cloudy;51;WNW;3;48% Thermal;Mostly clear;57;W;7;31% Truckee-Tahoe;Clear;19;Calm;0;92% Twentynine Palms;Clear;47;NW;6;42% Ukiah;Mostly cloudy;45;Calm;0;73% Vacaville;Clear;48;SW;3;40% Van Nuys;Clear;53;N;3;47% Vandenberg AFB;Clear;46;Calm;0;75% Victorville;Clear;39;SSE;5;56% Visalia;Clear;42;Calm;0;82% Watsonville;Mostly clear;43;NNW;2;82% _____ Copyright 2022 AccuWeather