https://www.sheltonherald.com/weather/article/CT-Current-Conditions-15323700.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Monday, June 8, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Clear;56;NNW;1;72%
Chester;Clear;53;NNW;1;81%
Danbury;Clear;50;SSW;5;86%
Groton;Clear;53;Calm;0;82%
Hartford;Mostly clear;55;Calm;0;83%
Meriden;Mostly clear;50;Calm;0;86%
New Haven;Clear;55;Calm;0;74%
Oxford;Clear;54;N;5;74%
Willimantic;Clear;50;Calm;0;92%
Windsor Locks;Clear;54;WSW;3;71%
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