CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Saturday, September 25, 2021 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Bridgeport;Clear;58;WNW;2;79% Chester;Mostly cloudy;61;Calm;0;93% Danbury;Clear;53;Calm;0;92% Groton;Cloudy;62;NW;1;83% Hartford;Clear;57;NNW;1;97% Meriden;Clear;55;NNW;1;88% New Haven;Clear;62;NNW;2;71% Oxford;Clear;52;NNE;3;100% Willimantic;Mostly cloudy;61;Calm;0;96% Windsor Locks;Mostly clear;55;NNW;1;99% _____ Copyright 2021 AccuWeather