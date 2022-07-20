CT Current Conditions as of 03:00 AM EDT Wednesday, July 20, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Bridgeport;Mostly clear;73;W;2;83% Chester;Mostly clear;77;N;5;78% Danbury;Mostly clear;75;Calm;0;78% Groton;Mostly clear;74;WSW;2;86% Hartford;Mostly clear;73;W;1;86% Meriden;Mostly clear;73;WNW;1;84% New Haven;Mostly clear;78;WSW;2;82% Oxford;Mostly clear;75;W;5;78% Willimantic;Mostly clear;69;NNE;5;92% Windsor Locks;Mostly clear;71;NW;1;88% _____ Copyright 2022 AccuWeather