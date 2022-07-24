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Weather

CT Current Conditions

CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Sunday, July 24, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Mostly clear;71;SW;1;88%

Chester;Mostly clear;75;Calm;0;88%

Danbury;Mostly cloudy;74;WSW;3;76%

Groton;Partly cloudy;75;SSW;1;86%

Hartford;Mostly clear;75;SSW;1;77%

Meriden;Mostly clear;74;W;1;82%

New Haven;Mostly clear;77;SSW;2;89%

Oxford;Mostly clear;74;Calm;0;73%

Willimantic;Mostly clear;71;Calm;0;83%

Windsor Locks;Mostly clear;75;SSW;2;75%

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Copyright 2022 AccuWeather

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