Skip to main content
Weather

CT Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Friday, August 26, 2022

_____

SEVERE THUNDERSTORM WATCH

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 523

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

105 PM EDT FRI AUG 26 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 523 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

CT

. CONNECTICUT COUNTIES INCLUDED ARE

FAIRFIELD HARTFORD LITCHFIELD

MIDDLESEX NEW HAVEN NEW LONDON

TOLLAND WINDHAM

_____

Copyright 2022 AccuWeather

Written By