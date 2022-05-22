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CT WFO ALBANY Warnings, Watches, and Advisories

WFO ALBANY Warnings, Watches and Advisories for Sunday, May 22, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 262...CORRECTED

NATIONAL WEATHER SERVICE ALBANY NY

256 PM EDT SUN MAY 22 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH

262 IN EFFECT FROM 1 PM TO 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE

FOLLOWING AREAS

IN CONNECTICUT THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN NORTHWESTERN CONNECTICUT

LITCHFIELD

IN MASSACHUSETTS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN WESTERN MASSACHUSETTS

BERKSHIRE

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES

IN EASTERN NEW YORK

ALBANY COLUMBIA DUTCHESS

GREENE RENSSELAER SARATOGA

SCHENECTADY SCHOHARIE ULSTER

WARREN WASHINGTON FULTON

HAMILTON HERKIMER MONTGOMERY

IN VERMONT THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN SOUTHERN VERMONT

BENNINGTON WINDHAM

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, AMSTERDAM, ARLINGTON, ATHENS,

BEACON, BELLOWS FALLS, BENNINGTON, BRATTLEBORO, BREAKABEEN,

CAIRO, CAMBRIDGE, CAROGA LAKE, CATSKILL, COBLESKILL, COXSACKIE,

DALTON, DOLGEVILLE, FLORIDA, FORT EDWARD, FRANKFORT, GILBOA,

GLENS FALLS, GLOVERSVILLE, GRANVILLE, GREENWICH, GUILFORD CENTER,

HANCOCK, HERKIMER, HOFFMEISTER, HUDSON FALLS, HULETTS LANDING,

ILION, JEFFERSON, JEFFERSON HEIGHTS, JOHNSTOWN, KINGSTON,

LITTLE FALLS, LIVINGSTONVILLE, LONG LAKE, MIDDLEBURGH, MOHAWK,

NEW LEBANON, NEW PALTZ, NORTH ADAMS, NORTH BLENHEIM, PITTSFIELD,

POUGHKEEPSIE, POWNAL, ROTTERDAM, SABATTIS, SARATOGA LAKE,

SARATOGA SPRINGS, SCHENECTADY, STAMFORD, TORRINGTON, TROY, WELLS,

WEST BRATTLEBORO, WEST GLENS FALLS, WHITEHALL,

AND WOODFORD STATE PARK.

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 262 REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS

EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN EAST CENTRAL NEW YORK

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Copyright 2022 AccuWeather

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