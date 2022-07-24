NY Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Sunday, July 24, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 498 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 843 PM EDT SUN JUL 24 2022 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 498 REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NY . NEW YORK COUNTIES INCLUDED ARE ALBANY ALLEGANY BROOME CATTARAUGUS CAYUGA CHAUTAUQUA CHEMUNG CHENANGO COLUMBIA CORTLAND DELAWARE DUTCHESS FRANKLIN FULTON GREENE HAMILTON HERKIMER JEFFERSON LEWIS LIVINGSTON MADISON MONROE MONTGOMERY ONEIDA ONONDAGA ONTARIO OSWEGO OTSEGO RENSSELAER ST. LAWRENCE SCHENECTADY SCHOHARIE SCHUYLER SENECA STEUBEN SULLIVAN TIOGA TOMPKINS ULSTER WAYNE YATES _____ Copyright 2022 AccuWeather